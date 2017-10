Je to nechutné, říká Trumpová o sexuálním skandálu filmového magnáta

Bývalá manželka amerického prezidenta v jednom z rozhovorů uvedla, že Weinsteina potkávala na různých večírcích nebo na filmovém festivalu v Cannes.

„Opravdu se mi nelíbil, byl pořád neoholený, neupravený, špatně oblečený, neměla jsem ho ráda. Umím si představit, čím si musely projít herečky, které se pokoušely dostat roli v jeho filmu. Myslím, že je to nechutné a neomluvitelné,“ prohlásila pro Extra Ivana Trumpová.

Jednou z nejvíce angažovaných hereček v kauze filmového magnáta je Rose McGowanová, známá například ze seriálu Čarodějky. Poté, co proti Weinsteinovi ostře vystupovala na Twitteru, byl její účet zrušen. Pak herečka uvedla, že jí producent v minulosti znásilnil.

Aférou je prý otřesena také Hillary Clintonová (69). Weinstein byl štědrým dárcem Demokratické strany a její bývalá kandidátka na amerického prezidenta oznámila, že jeho dary věnují na charitu.

Vyšetřování magnáta

Kvůli obvinění ze sexuálních útoků vyšetřuje filmového producenta Harveyho Weinsteina policie ve Spojených státech a v Británii.

Proti jednomu z nejmocnějších mužů Hollywoodu se strhla lavina obvinění za činy spáchané i před více než dvěma desítkami let poté, co skandál kolem jeho nepřípustného chování minulý týden rozpoutal deník The New York Times. List mimo jiné informoval, že Weinstein uzavřel kvůli sexuálnímu obtěžování mimosoudní dohody o odškodnění s nejméně osmi ženami.

Policie v New Yorku se podle amerického listu Daily News věnuje údajnému útoku, o kterém informovala herečka Lucia Evansová v časopise The New Yorker. Žena byla prý přinucena k orálnímu styku. Ve stejném článku si na znásilnění stěžují ještě dvě další ženy, včetně italské herečky Asii Argentové.

Police v liverpoolské oblasti Merseyside potvrdila, že vyšetřuje zprávu o sexuálním útoku, který se v 80. letech údajně stal v Londýně. Totožnost osoby, která podala stížnost, ale nezveřejnila.

Podle amerických médií Weinstein neodolal tlaku a ve středu večer opustil domovské Los Angeles a odletěl do státu Arizona, aby se podrobil psychoterapii. Předtím Weinsteinova dcera volala na nouzovou linku 911 a řekla, že její otec je „emočně na dně“. Producent se u dcery pohádal podle všeho s manželkou, která oznámila, že ho opouští. Paparazziům před domem prý Weinstein řekl, že „potřebuje pomoc“. „Necítím se dobře, ale všichni děláme chyby,“ citovala jej média.

Obtěžují i muže

Po skandálu s Weinsteinem se kvůli obtěžování ozývají i další celebrity. Herec James Van Der Beek (40) s oběťmi sexuálního zneužívání cítí. Podotýká ovšem, že by se nemělo hovořit jen o ženách. On jako začínající hvězda seriálu Dawsonův svět musel totiž čelit harašení také. Zadek mu prý osahávala řada vlivných mužů, kteří mají v Hollywoodu rozhodující slovo.

„Osahávali mi zadek starší mocní mužové, musel jsem čelit velmi nevhodným sexuálním nátlakům během konverzace, když jsem byl ještě o dost mladší. Chápu tak neoprávněný pocit hanby, bezmocnosti a neschopnosti se ozvat. Funguje tam dynamika moci, kterou máte pocit, že nemůžete překonat,“ naspal James na svém profilu na Twitteru.

Ale Van Der Beek není jediným mužem, který začal mluvit o sexuálním obtěžování ze strany producentů. Obětí osahávání a zneužívání byl prý také Terry Crews (49) známý například z reklamy na Old Spice.