Annabella Sciorra: Weinstein mě připravil o práci, spím s pálkou u postele

Annabella Sciorra, která se proslavila především rolí v televizním seriálu Rodina Sopránů, obvinila Weinsteina, že ji znásilnil na počátku 90. let. I v dalších letech ji údajně sexuálně obtěžoval.

Podle svých slov má herečka z filmového producenta nadále takový strach, že spí s baseballovou pálkou u postele. Weinstein podle ní může také za to, že v letech 1992 až 1995 nedostávala žádnou práci.



V článku listu The New York Times vznesla obvinění vůči Weinsteinovi také herečka Daryl Hannahová, která si zahrála například ve filmech Quentina Tarantina Kill Bill a Kill Bill 2. Před producentem, který se dobýval do jejího pokoje, údajně musela utéci zadním vchodem hotelu.

Weinstein čelí obviněním, že v minulosti sexuálně obtěžoval zhruba pět desítek žen, mezi nimiž údajně byly i herečky Gwyneth Paltrowová či Angelina Jolie.

Filmového magnáta, který je spoluzakladatelem produkční a distribuční firmy Miramax, kvůli skandálu opustila manželka, vyhodili ho z firmy a také z americké filmové akademie (více o aféře Harveyho Weinsteina zde).



Sám Weinstein uvedl, že jeho chování v minulosti způsobilo mnoho bolesti a že se za to omlouvá. Některá obvinění však popřel.