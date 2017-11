Weinstein chtěl skandál ututlat. Pomáhala mu i bývalá agentka Mossadu

10:10 , aktualizováno 10:10

Producent Harvey Weinstein (65) vynaložil obrovské prostředky, aby zabránil odhalení, že sexuálně zneužíval ženy. Podle týdeníku The New Yorker využíval kromě právníků i spoustu soukromých detektivů, včetně bývalých agentů tajných služeb, a to i z izraelského Mossadu. Pomáhali mu i bulvární novináři.