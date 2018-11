Weinstein čelí další žalobě. Před 16 lety údajně napadl mladou modelku

Žaloba byla na producenta podána ve středu u newyorského soudu. Právníci údajné oběti tvrdí, že Weinstein nutil polskou modelu, aby se ho dotýkala v rozkroku. Po odmítnutí musela roky čelit obtěžování a emočnímu zneužívání. Vlivný producent jí také zmařil hereckou kariéru.

Napadení se odehrálo v roce 2002, jen pár dní poté, co se modelka a producent potkali na akci pořádané modelingovou agenturou. Weinstein dívce slíbil, že ji vezme na oběd, aby si promluvili o její kariéře. Místo toho ji vzal do svého prázdného bytu v New Yorku a „agresivně a hrozivě“ žádal sex. „Byla panna a neměla ponětí, že když souhlasila s obchodním obědem, že se dostane do této alarmující situace,“ tvrdí právníci údajné oběti.

Po incidentu producent dívku ještě kontaktoval v letech 2004 až 2005, kdy jí psal sexuálně laděné SMS s připomínkami, že on má klíče od Hollywoodu. Kontakt úplně přerušili v roce 2011.

Weinsteinův právní zástupce Benjamin Brafman označil obvinění za absurdní. Jeho klient popírá veškerá obvinění. „Stejně jako v ostatních případech byly údajné oběti usvědčeny ze lži, i toto nepodložené obvinění, které je téměř dvacet let staré, se ukáže jako zjevně nepravdivé,“ řekl Brafman.

Weinsteina obvinilo v posledních měsících ze sexuálních útoků více než 70 žen včetně hereček Salmy Hayekové či Gwyneth Paltrowové. Jeho případ následovala záplava dalších odhalení podobných činů a byl u zrodu celosvětové kampaně proti obtěžování a sexuálnímu násilí na ženách.

Filmový producent se na konci května dobrovolně přihlásil na policii. Soudce jej poté propustil na kauci v přepočtu 22 milionů korun. Před svým propuštěním musel odevzdat pas a souhlasit s tím, že bude nosit elektronické zařízení monitorující jeho pohyb.