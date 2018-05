Manželka Weinsteina prolomila mlčení. Byla jsem strašně naivní, říká

Zakladatelka módní značky Marchesa už požádala o rozvod. Z aféry kolem jejího stále ještě manžela je nešťastná a bojí se prý hlavně kvůli dopadu na jejich dvě malé děti, Indiu (7) a Dashiella Maxe (5). „Část mě byla naivní, tak strašně naivní. V jednu chvíli cítím hněv, pak zase zmatek a jindy pochybnosti,“ popsala své pocity pro časopis Vogue.

Když se dozvěděla o obviněních vůči svému manželovi, v první chvíli prý v sobě ani neudržela jídlo a zvracela. Nevěděla, co dělat a jak se rozhodnout, protože některá napadení se stala dlouho předtím, než Harveyho potkala. „Pak ale začalo těch obvinění přibývat a já si uvědomila, že nešlo jen o jediný incident. V tu chvíli jsem věděla, že musím odejít a vzít pryč děti,“ řekla Georgina.

Opustila společný domov v New Yorku a vrátila se do Londýna. Stále však myslí na to, jak se aféra dotkne dětí. „Občas jen brečím. Jaké budou jejich životy? Co jim lidé budou říkat? Oni přece svého tátu milují,“ uvedla.

Hollywoodského producenta opustila loni v říjnu. Pro časopis People tehdy řekla, že „cítí obrovskou bolest v srdci kvůli všem těm ženám, které trpěly kvůli neodpustitelným činům“. „Rozhodla jsem se opustit svého manžela. Péče o moje malé děti je mou hlavní prioritou, a v tuto chvíli proto žádám média o soukromí,“ prohlásila tehdy.

Harvey Weinstein později vydal své vlastní prohlášení. „Minulý týden byl pro mou rodinu plný bolesti, kterou jsem způsobil já. Sedli jsme si s mou ženou Georginou, kterou miluji nadevše, a mluvili jsme o tom, co je pro naši rodinu nejlepší. Probírali jsme i možnost odloučení a já jsem jí řekl, ať udělá to, co cítí v srdci jako správné. Ona se pak rozhodla odejít. Miluji ji a miluji naše děti. Doufám, že když budu lepší člověk, zase budu součástí jejich životů. Její rozhodnutí podporuji, chodím do poradny a možná, že jednou budu mít šanci zase všechno obnovit,“ řekl.

Harveyho Weinsteina obvinily z nevhodného chování desítky žen, včetně slavných hereček – mimo jiné Angelina Jolie nebo Gwyneth Paltrowová. Producent se v pátek dobrovolně přihlásil newyorské policii. Byl obviněn ze znásilnění a dalších sexuálních zločinů, kterých se podle policie dopustil na dvou ženách. Hrozí mu, že ve vězení stráví až 25 let.