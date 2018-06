Harry půjde k námořnictvu

Je pravda, že vzápětí poté, co na něho praskla konzumace alkoholu a koketování s drogami, učinil v rodinném kruhu pokání. Absolvoval dokonce návštěvu ve středisku pro drogově a alkoholově závislé. Nicméně už nedlouho poté byl přistižen v jedné z londýnských diskoték, kde se s chutí díval na dno nejedné sklenky.



Tím to ovšem zdaleka neskončilo. O několik dní později se na ragbyovém utkání mezi Anglií a Irskem Harry objevil na divácké tribuně společně s devatenáctiletým Guy Pellym, dnes už vyloučeným studentem prestižní univerzity. Právě on prince údajně seznámil s opojením, jež skýtají drogy. Před službou ve vojenském námořnictvu Harryho zřejmě už nic nezachrání.



Nicméně… Jak už tvrdil jeden z největších německých básníků Johann Wolfgang von Goethe: Mladí buřiči, staří hofráti. Lze tedy předpokládat, že se kandidát číslo tři na britský trůn vyřádí a časem zmoudří, což jistě uspokojí i jeho mimořádně náročnou babičku, královnu Alžbětu II.

Princ Harry