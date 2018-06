Harry Potter v kůži ranaře

Pokud se vám dostane do ruky magazín Details a v bytě se vám někde povaluje obrázek malého čaroděje s velkou hůlkou, můžete si zahrát hru "hledej pět rozdílů."

Harry Potter, jehož filmovému představiteli bude 23. července osmnáct let, evidentně vyrostl. V kožené vestičce na holém těle působí tak trochu jako kluk z uličky lásky nebo týpek, co vám za patřičný obnos střelí cokoliv, co nekoupíte v krámě.

Jasně, že je to jen fotografie. Ale představte si tu legraci, kdyby filmový hrdina vypadal podobně. Harry Potter by pak zřejmě naváděl nebohou Hermionu k nezřízenému pití (a ke spoustě dalších věcí), típal vajgly o křišťálovou kouli, šikanoval zrzavého Rona a s Voldemortem by hodil řeč o životě. Přičemž Ron a Hermiona si (při pohledu na koženou vestu) mohou kdykoliv vyměnit role.

Jinak je ale Daniel Radcliffe hodný hoch. Když odpovídal na otázku, jak se staví k tomu, že řadu lidí šokoval nahotou v divadelní hře Equus, řekl: "Není to ani tak o tom, že jsou lidé šokovaní prostým faktem, že mám chlupy i jinde, než... než na hlavě, vždyť víte. Ani o tom, že by mne diváci nechtěli nechat vyrůst. Lidi jsou spíš zklamaní z toho, že dospívám tak nějak přiměřeně, že se nechovám jako divoch a nerozbíjím auta."

Ale stejně by si to mohl ve filmu zkusit. "Chcípni, dědku!" coby odpověď na libovolnou Brumbálovu poznámku by pohádce dodalo říz.