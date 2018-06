Harry má problémy s alkoholem a drogami

10:46 , aktualizováno 10:46

Britská královská rodina odmítla zprávu deníku The News of the World, podle níž princ Harry, 17letý syn následníka trůnu prince Charlese, zkonzumoval na soukromé party značné množství vodky. List napsal, že Harry vypil šest lahví jakéhosi blíže neurčeného nápoje, který však obsahuje vodku, a hbitě toto množství přepočítal na devět "panáků".