Harrisonova rodina žádá svět o minutu meditace

Kytice zdobí železný plot studia v Abbey Road v Londýně, kde Beatles natočili většinu svých desek. Lidé přinášejí květiny prakticky na všechna místa po celém světě, která slavnou čtveřici připomínají.

V sobotu vyšly všechny londýnské deníky s jeho fotografiemi na titulních stranách. Naposledy měly anglické noviny stejné téma na titulní straně 12.září po teroristických atentátech v USA.

V Muzeu Beatles v Liverpoolu byla otevřena kondolenční kniha, kde je nyní na tisíc podpisů. Město plánuje na pondělí večerní shromáždění se svíčkami. "Byl to skromný muž, který si nepotrpěl na pompéznost, takže věříme, že tato prostá vigílie bude v duchu jeho přání," řekl Mike Storey z městské rady.

Zcela ve znamení Harrisonovy smrti bylo páteční první udílení cen Top Of The Pops, což je první a nejdéle uváděný televizní pořad věnovaný populární hudbě. Hlavní cenu obdržel další Beatle, sir Paul McCartney, který se ovšem večera kvůli Harrisonově smrti nezúčastnil.



"Věnuji tuto cenu s láskou mému bratru Georgovi, bez něhož by se to bývalo nestalo," napsal McCartney pořadatelům.