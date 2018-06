Harrison: Vím, že brzy zemřu

Nedělník se zmínil o Harrisonově poznámce, kterou pronesl před svými přáteli o tom, že už nebude dlouho žít. Martin k tomu podle nedělníku řekl, že Harrison tuto skutečnost "bere s přehledem... a má nezdolného ducha, ale ví, že brzy zemře a už na to přistoupil". Podle Martina je Harrison založen "velmi filozoficky. Uvědomuje si, že každý jednou musí umřít."

Bývalý producent Beatles také připomněl, že Harrison "byl už několikrát blízko smrti a vždycky se ho podařilo zachránit. Teď ale ví, že smrt je blízko a přijímá to naprosto skvěle."

Harrison ani Martin ale tyto informace londýnského listu zatím oficiálně nekomentovali, poznamenává agentura Reuters. Poprvé se na nádorové onemocnění léčil někdejší sólový kytarista Beatles v roce 1998, kdy mu lékaři objevili rakovinu jícnu - téměř jistě následek dlouholetého kouření.

O necelý rok později unikl smrti, když ho v jeho sídle napadl nožem noční lupič. V květnu letošního roku mu lékaři v Americe vyjmuli nádor plic.

Během celé existence skupiny stál Harrison ve stínu Johna Lennona a Paula McCartneyho, kteří se projevovali jako mnohem výraznější hudební osobnosti. Po rozpadu skupiny ale prokázal své tvůrčí schopnosti a vydal trojalbum All Things Must Pass, které mu udělalo jméno jako muzikantovi i jako hudebnímu autorovi. Celosvětově se proslavil písničkou My Sweet Lord.