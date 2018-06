Harrison ujišťuje, že se mu daří dobře

Nedělník se zmínil o Harrisonově poznámce, kterou pronesl před svými přáteli o tom, že už nebude dlouho žít, protože má nádor. Martin k tomu podle nedělníku řekl, že Harrison tuto skutečnost "bere s přehledem... a má nezdolného ducha, ale ví, že brzy zemře a už se s tím smířil". Podle Martina je Harrison založen "velmi filozoficky. Uvědomuje si, že každý jednou musí umřít."

Na článek nedělníku dnes reagoval Martinův manažer Adam Shalp, když zdůraznil, že "George (Martin) neměl žádný exkluzívní rozhovor pro Mail on Sunday... a nikdy takové výroky nepronesl." Zdůraznil, že "kdo George Martina zná, ví, že by takové věci nikdy neřekl. Zprávy, které kolují v tisku, jsou naprosto nepodložené."

Také Harrison a jeho žena Olivia zveřejnili prohlášení, v němž sdělili, že se jim nad zprávami v tisku "zvedá žaludek". Potvrdili, že George Harrison je "aktivní a cítí se velmi dobře, a to i navzdory zdravotním problémům, které ho letos potkaly". Upozornili také na to, že "George Martin popřel, že by s nějakým listem hovořil", a označili informace sdělovacích prostředků za "nepodložené, chybné a neoprávněné".

Poprvé se na nádorové onemocnění léčil někdejší sólový kytarista Beatles v roce 1998, kdy mu lékaři objevili rakovinu jícnu - téměř jistě následek dlouholetého kouření. O necelý rok později unikl smrti, když ho v jeho sídle napadl nožem noční lupič. V květnu letošního roku mu lékaři v Americe vyjmuli nádor plic.

Během celé existence skupiny stál Harrison ve stínu Johna Lennona a Paula McCartneyho, kteří se projevovali jako mnohem výraznější hudební osobnosti. Po rozpadu skupiny ale prokázal své tvůrčí schopnosti a vydal trojalbum All Things Must Pass, kterému udělalo jméno jako muzikantovi i jako hudebnímu autorovi. Celosvětově se proslavil písničkou My Sweet Lord.