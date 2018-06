Harrison Ford už Calistě nestačí

Sice jde možná jen o smyšlené pomluvy závistivců, ale dost možná na tom něco pravdy bude. Americké bulvární deníky jsou totiž zásobovány důkazy o tom, že to Harrisonovi a Calistě v poslední době příliš neklape, hned z několika na sobě nezávislých zdrojů.

"Jsou do sebe sice až po uši zamilovaní, ale názorově se příliš rozcházejí. Každý má jiný vztah k penězům, k přátelům a také k zábavě. Zatímco Calista by pořád vymetala diskotéky, Harrison by si raději, ačkoliv se to možná na první pohled nezdá, doma otevřel knížku a celý večer četl," pokračuje blízká kamarádka herečky.

Podle jiného nejmenovaného přítele ale bude hlavním důvodem rozchodu hvězdného páru vzájemné neporozumění v sexu: "Dříve Calista již dávno snívala o svalnatém muži typu Robert Downey Jr., který s ní hrál v Ally McBealové. Chtěla se nechat nosit v náručí a obdivovat jeho nádherné tělo. Když je s ní člověk sám, tak to nezapomene dodat i teď, kdy už je téměř rok s Harrisonem. Před ním by to ale nikdy nevypustila z úst, protože ho skutečně miluje. Jsem sám zvědav, jak jim to dlouho vydrží."