Ford o pádu letadla: Něco si z toho pamatuji. Nebylo to jako ve filmu

„Jo, vzpomínám si. Ne na všechno, jen na něco. Vzpomínám si, že se zastavil motor, na to si pamatuji velmi dobře. Pak si vzpomínám na řídicí věž a jejich pokyny. Říkali, abych normálním způsobem přistál. Ale já jsem věděl, že to nepůjde, tak jsem řekl ne. A to je poslední věc, kterou si pamatuji, pak vlastně až ty další věci po pěti dnech,“ řekl Ford v pořadu Jimmy Kimmel Live.

Herec trpí retrográdní amnézii, tedy ztrátou paměti vztahující se na časový úsek před úrazem hlavy.

Když se ho moderátor zeptal, jestli to bylo jako ve filmu, Ford odpověděl: „To nebyl film.“

Ford byl po nehodě hospitalizovaný téměř měsíc. Měl velkou ránu na lebce a zlomené kosti. Nicméně už v květnu opět pilotoval letadlo. Vyšetřování prokázalo, že za pád historického letadla mohla porucha motoru.

Ford se proslavil hlavně rolí dobrodruha Indiany Jonese, hraje také v pokračování sci-fi ságy Hvězdné války jako vesmírný pilot Han Solo. Jeho fanoušci krátce po nehodě a ujištění, že herec je relativně v pořádku, zaplavili internet nejrůznějšími vtípky s odkazem na pád letadla a jeho slavné postavy (více zde).