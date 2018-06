Harrison Ford je nejbohatší truhlář

Herec Harrison Ford, hvězda nového akčního dramatu "K-19 The Widowmaker", a jeho přítelkyně, herečka Calista Flockhartová, dorazili na slavnostní premiéru snímku, která se konala 15. července 2002 v Los Angeles. Bylo to poprvé, co se dvojice při takovéto události objevila na veřejnosti společně. Snímek je inspirován skutečnou událostí, kdy se do problémů dostala sovětská jaderná ponorka. Film má premiéru 19. července ve Spojených státech, 21. listopadu se jej dočkají také čeští diváci.