Harrison Ford chodí s Minnie Driverovou

10:45 , aktualizováno 10:45

Herec Harrison Ford má opět novou přítelkyni. Stala se jí třicetiletá herečka Minnie Driverová, která je známá ze filmu Dobrý Will Hunting. Jejich vztah prý začal krátce poté, co se oba rozešli se svými předcházejícími partnery. Devětapadesátiletý Ford opustil po sedmnácti letech svou manželku Melissu Mathisonovou. Minnie zase zrušila zasnoubení s hercem Joshem Brolinem.

