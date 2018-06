Harrison Ford byl přistižen s neznámou kráskou

Pak se ale pod pláštíkem tmy o několik desítek metrů dál opět sešli a společně nasedli do vozidla tmavé barvy. To je dopravilo do hotelu v centru Londýna.

Americké sdělovací prostředky v říjnu informovaly, že Ford se hodlá po 17 letech rozejít se svou manželkou, spisovatelkou Melissou Mathisonovou. V New Yorku byl spatřen s herečkou Larou Flynn Boyleovou, která žije s dalším hercem Jackem Nicholsonem.