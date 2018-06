Harrison chtěl postavit chrám ve Váránasí

Podle Dáse Harrison navštívil v tichosti Váránasí před několika měsíci a během několikadenní návštěvy projednával plány na výstavbu chrámu. "Model je připraven. Mělo by se začít stavět v květnu nebo červnu, až dorazí peníze," uvedl Dás. Chrám Rádhy, Krišny a Čandry by měl stát během pěti let.

Členové hnutí Hare Krišna a příznivci Beatles nadále čekají na březích Gangy, zda do města dorazí Harrisonova rodina, aby v posvátné řece rozptýlila jeho popel. Radnice ve Váránasí ani městské letiště však zatím nemají žádné zprávy o tom, kdy by vdova po Harrisonovi Olivia a jeho syn Dhani měli do města přijet.