Harašení je pohromou pro muže

Advokát Oldřich Choděra (vlevo) zastupuje i některé celebrity - například zpěváka Viléma Čoka v jeho sporu s bulvárním listem.

"Vzpomínám si na causu, kterou jsem dostal jako začínající advokátl. Obhajoval jsem tehdy profesora, jenž byl velmi populární mezi dívkami na škole, kde učil. Pedagog byl obviněn z pohlavního zneužívání, kterého se nikdy nedopustil. Při výsleších docházelo k neuvěřitelným scénám. Jedna dívka například s pláčem tvrdila vyšetřovateli, že když pan profesor znásilnoval Peterkovou, ona klečela a prosila ho, ať kamarádku nechá. Jakmile ji přesto znásilnil, tak se prý vrhl i na vyslýchanou," svěřil se tiskové agentuře Korzo JUDr. Choděra.Případ měl pozoruhodnou dohru, ač se odehrával ještě v době, kdy u nás ustnovení o sexuálním obtěžování neexistovalo. Profesor, jenž se evidentně ničeho nedopustil, byl odsouzen a odeslán do vězení. "Všechno se nakonec ukázalo jako lež. Profesora zprostili v plném rozsahu veškerých obvinění ze znásilnění. Byl ale odsouzen za poměr s jednou studentkou, se kterou přitom skutečně nic neměl. Byla strašně škaredá. Zřejmě proto, aby neklesla v očích kamarádek, jej obvinila, že ji v opilosti pohlavně zneužil. A soud její tvrzení přijal," pokrčil advokát rameny.Choděra však tvrdí, že podobné nebezpečí hrozí prakticky všem mužům v naší zemi. Pokud se například znelíbí svým kolegyním na pracovišti, jeho šance domoci se práva jsou velmi malé. "Po přijetí ustanovení zákona o sexuálním harašení může být takto obviněn kdokoliv. Když se několik žen domluví a obviní z obtěžování třeba neoblíbeného šéfa, jen velmi těžko se nadřízený obhájí. Obviněný muž totiž musí podle zákona svoji nevinu prokázat. Já sám mám třeba několik sekretářek a vůbec netuším, pokud by se mně něco takového stalo, jak bych postupoval," upozornil právník.Oldřich Choděra tvrdí, že boj proti každé diskriminaci je pochopitelný a správný. Zároveň ale tvrdí, že čeští zákonodárci nedomysleli možné důsledky ustanovení zákona o harašení. "Bránit se dá jen velmi těžko. A nejen to. Obávám se, že podobné případy mohou skončit i tragicky, například sebevraždou obviněného. Důsledky jsou pro něj totiž většinou velice těžké. Rozpad rodiny, ztráta zaměstnání i dobré pověsti a podobně. S tím se člověk vyrovnává jen velmi těžce," poznamenal advokát.Při zastupování svých klientů se musí každý právník seznámit s řadou mnohdy i tragických věcí. Za žádnou cenu se ale nesmí podat útokům na svoji psychiku. "Není to jednoduché. Je to ovšem otázka profesionality. Musel jsem se prostě naučit, že se za žádných okolností nesmím nepodávat citům. V opačném případě bych nemohl svoje zaměstnání vykonávat," podotkl JUDr. Choděra.