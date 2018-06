Harapes slaví 55. narozeniny

V předvečer svých 55. narozenin udělal výjimku a uvedl dva okamžiky ve svém životě, na které velmi rád vzpomíná. V prvním případě si dodnes přesně pamatuje datum 18. června roku 1971. Tento den vystoupil na scéně Národního divadla při premiéře baletu Sergeje Prokofjeva Romeo a Julie v roli Merkucia. Má nejen hezké zážitky z vlastní premiéry, ale bere zároveň tento okamžik jako start své kariéry na scéně Národního divadla.



Druhým okamžikem, na který rád ve svém životě vzpomíná, je oslava jeho 50. narozenin. Proběhla o měsíc dříve v pražském Anenském klášteře, kam mu přišlo popřát asi 500 lidí. Mezi gratulanty byl osobně i prezident Václav Havel. Slavilo se dříve proto, že vedle kulatého životního jubilea připadlo na tento rok i 30. výročí působení Vlastimila Harapese na scéně Národního divadla.



"První, bohužel nepříjemný, dárek k mým letošním narozeninám jsem již dostal. Byl jsem odvolán z funkce šéfa baletu Národního divadla k červnu příštího roku, ačkoliv jsem měl smlouvu do roku 2004. Odvolání beru, ale co se mne velmi dotklo, je fakt, že jsem se to dozvěděl až z televize. Zatím si ministr kultury Pavel Dostál nenašel čas, aby mne o mém odvolání osobně informoval, ačkoli právě s ním jsem zmíněnou smlouvu uzavíral," konstatoval Vlastimil Harapes. Vzápětí po svém odvolání dostal nabídku učit tanec na akademii v Římě. Tuto nabídku nyní zvažuje už proto, že Řím miluje stejně jako Prahu. "I kdybych tuto nabídku nepřijal, nouzi o práci v Praze mít rozhodně nebudu," dodal.



Vlastimil Harapes mj. vystupuje v roli zvířete v muzikálu Kráska a zvíře. K obsazení do této role Korzu prozradil úsměvný příběh: "K účinkování v tomto muzikálu jsem byl vyzván na základě mé role zvířete ve filmu Juraje Herze Panna a netvor. Ovšem tentokrát mi byla nabídnuta role otce. Po důrazném odmítnutí, že na otce se ještě necítím, režisér muzikálu rezignoval s tím, že otce tedy budu hrát někdy později, a obsadil mne po několika zkouškách, opět jako ve filmu, do role zvířete."





