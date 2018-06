Hapka žil nočním životem už v matčině břiše

V noci muzikant také sleduje filmy. Ovšem jen některé. "Je pravda, že v televizi se dneska na filmy v nočních hodinách už nedá koukat. Ale mám to zařízené tak, že mi někdo natáčí všechny vysílané filmy z třicátých let. A když mám chuť, tak na ty se po nocích dívám," konstatoval Hapka.

Petr je znám i mnohými nekonformními názory. Nebaví ho například moderní elektrotechnika. Mobilní telefon je jedinou věcí, kterou využívá, protože je prý malinký a dá se ukrýt do kapsy. "Počítač je ale hrozně odporný. Místo něj píšu na notový papír, to se dřív dělávalo. Je to pět linek, píšou se tam takové puntíky s nožičkami a je to výborná věc. Až se k tomu lidi zase vrátí, tak budou velice překvapeni, jak to funguje," pousmál se Hapka.