Hanychová zuří: vyfotili ji, když se opalovala nahoře bez

"Dohodli jsme se, že fotografům vyjdeme maximálně v jejich nápadech a přáních vstříc, ale že se nebudou fotit paparazzi fotky. Počasí nám na Kanárech moc nepřálo, až poslední den bylo opravdu hezky. No a my s holkama, Petrou Macháčkovou a Evou Aichmajerovou, jsme se u bazénu opalovaly nahoře bez. Já to tak kvůli přehlídkám dokonce dělat musím. Pak přijedu domů a druhý den vidím v novinách tohle. Mrzí mne, že jsem ten vrchní díl plavek sundala, měla jsem se na to vykašlat. Zajímavé ale je, že jsem to odnesla jen já, když jsme tam nahaté byly všechny," zlobí se Hanychová.



Agáta Hanychová na Kanárských ostrovech

Náladu jí teď dokážou zvednout jen myšlenky na nový objev, o sedmnáct let staršího Roberta Hájka. Poznala ho přes kamarádku před čtrnácti dny v hotelu Esplanade v Mariánských lázních, kde byla na víkendovém pobytu. Zajištěný podnikatel má zakázkové zlatnictví a je dosud nejstarším mužem v životě pohledné brunetky, je mu jednačtyřicet let. Kolikátý partner to je, to už ale modelka nedokáže ani spočítat.

"Myslím, že je šestý, to není tak hrozné, vychází to od sedmnácti na jednoho na rok. A kdo byl první? Hokejista Jiří Hudler, s tím jsem ale chodila roky dva," dodává Hanychová.

Na Hájkovi oceňuje fakt, že už to má v hlavě srovnané, a jistě i to, že ji už po tak krátké známosti pozval na exotickou dovolenou.

"Hned po Štědrém dnu poletíme na tři týdny do Thajska. Původně jsem chtěla cestovat jen s batohem s Petrou Macháčkovou, teď jedu s chlapem. Cestování s batohem mi ale vymluvil, prý je to nebezpečné," uzavírá modelka.