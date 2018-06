Hanychová zahájí Štědrý den u mámy, pak pojede udělat kapra příteli

"U mámy si budu užívat Štědrý den, pak ale obléknu zástěru a pustím se do vaření. Bude samozřejmě kapr a toho zvládnu," říká Hanychová. Nějaký ten pátek bydlí u Roberta Hájka, což byl ještě donedávna její bývalý přítel, ke kterému se nyní vrátila. S ním také hned po Vánocích odletí na exotickou dovolenou do Thajska. Domů se vrátí až 12. ledna.



Agáta Hanychová

"Už se moc těším, až si odpočinu, mám teď šíleně práce, plno přehlídek se chodí na vánočních večírcích. Do toho chodím denně do posilovny, kde strávím i tři hodiny, a kromě toho na lymfatické masáže a vaku press. Už jsem postavu hodně vylepšila, a můžu si tak zase s klidným svědomím dovolit předvádět prádlo," míní Hanychová.

Vánoční dárky už má obstarány. "Pro každého mám parfém od internetové on-line parfumerie. Je vůbec super nakupovat dárky přes internet, je to pohodlné. I když jsem si také vyzkoušela, jaké to je, když si člověk sedne za pult. Nedávno jsem totiž v jejich kamenné prodejně hodinu prodávala. Musím říct, že mě to bavilo, ale to asi proto, že to bylo jen chvíli," říká s úsměvem modelka.

S parfémy modelka nezapomněla ani na sebe. V kabelce už teď nosí ten od Paris Hilton. "Vůbec jsem nevěděla, že něco takového od Paris existuje, a jsem šťastná, že jsem její parfém objevila, voní krásně. Mám taky peněženku Paris Hilton, jenom je škoda, že není její," uzavírá se smíchem Hanychová.