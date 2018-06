Hanychová vyráží na tábor pro dospělé, půjde stezku odvahy

"Jedu na něj poprvé s kamarádkou Hankou, která tam jezdí snad už deset let a moc se těším," říká Agáta. S Hankou Chymčákovou, s níž má modelingovou agenturu, po delší době zažije ve Strmilově pár dní obyčejného táborového života. Chybět nebudou kolektivní hry, večerní zpívání u ohně ani pověstný bobřík odvahy.

Hanychová si jinak prázdniny užívá víceméně odpočinkově. Začátek prázdnin strávila v luxusním resortu v Tunisu, kam vzala i své svěřenkyně ze školy modelingu. Teď se vrátila z Itálie, kde strávila pár dní s mámou Veronikou Žilkovou a rodinou a už si balí batoh na chalupu, odkud vyrazí na již zmíněný tábor pro dospělé. V Praze se příliš neohřeje ani v srpnu. "Chvíli budu hlídat Kordulu na chalupě a čeká mě ještě dovolená s přítelem Matoušem. Rádi bychom do Itálie nebo do Řecka," prozrazuje zamilovaná Agáta.



Práci ale nešidí ani v letních dnech, i když to s ní rozhodně nepřehání. "Vždycky přiletím na tři dny a zase letím. Chodím především přehlídky na diskotékách, těch je teď v létě taky dost." Stíhá se ovšem i bavit a účastnit se různých mejdanů. Pár hodin po příletu z Itálie se například objevila po boku svého přítele na Look party, kde se dražila fotka slovenské Miss Universe Denisy Mendrejové. Jednu věc Agáta přece jen vypustila úplně - sledování toho, co píše bulvár. "Vůbec nesleduju, co se tady děje, nezajímá mě to. Občas mi z bulváru kvůli něčemu zavolají, ale já nechci nic komentovat, mám prázdniny i v tomto směru," uzavírá.