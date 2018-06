Hanychová: Výhoda chození s cizincem? Nemůžeme si nadávat

Objevila se s ním i na otevírání nového obchodu módní návrhářky Natali Ruden, které prý nikdy neodmítne předvádět oblečení. Modely, které si spolu s dalšími modelkami oblékla, si mezi hosty se zájmem prohlížel i sedmadvacetiletý černovlasý sportovec. Mezi hosty nechyběla ani její matka Veronika Žilková, kterou Ruden oblékla na svatbu.

"Je to super, úžasný," pěje Hanychová chválu na svůj současný vztah. "Že někdy vypustím větu: Jo, tohle je ten pravej, u mě asi nehrozí, ale je to určitě změna. Ještě nikdy jsem totiž neměla cizince. A výhoda je, že se nedomluví česky, takže se nemůžeme moc hádat, chybí nám na to slovní zásoba," dodává se smíchem. - čtěte Hanychová vyměnila Charouze za švédského fotbalistu

Závod Diamond Race napříč Evropou se třemi zastávkami v evropských metropolích, kde hlavní výhrou bude cenný diamant, nepojede s přítelem ani s bývalým přítelem Janem Charouzem, ale s kamarádkou. Bude to její první zkušenost s automobilovými závody, na kterou se už teď těší. Stále ale ještě neví, jaký luxusní, superrychlý či extrémní vůz jí 25. září organizátoři svěří.

"Dohadují se, jaké auto mi půjčí, když jsem tak dobrá řidička. To o sobě netvrdím, to si o mně myslí oni a já jim to vyvracet nebudu. Já bych chtěla nějaké, které mi zůstane napořád," uzavírá Hanychová.