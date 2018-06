Hanychová v Tatrách: poprsí vycpané ponožkami a plačtivý stesk po dítěti

Mladíci, kterým byla česká kráska důvěrně známá z bulvárních plátků, byli na modelku tak natěšeni, že se pod vlivem alkoholu zcela zapomněli kontrolovat. Výsledkem bylo davové šílenství, které dcera Veroniky Žilkové utnula po svém.

"Neuměli se úplně chovat, pořád řvali: ´Ukaž prsa´, a protože mě to naštvalo, tak jsem vytáhla z podprsenky kamarádovy ponožky a hodila je do davu. Asi byli v šoku, protože si asi fakt mysleli, že jim něco ukážu," řekla Hanychová iDNES.cz v lyžařském středisku Jasná. Poprvé tak veřejně přiznala, že se úbytek váhy po porodu a doba kojení nepříznivě podepsaly na velikosti jejího poprsí.

Agáta Hanychová na horské diskotéce Happy End v davu slovenských fanoušků

To by ale nebyla Agáta, aby počin matky přírody neobrátila ve svůj prospěch. Už v pondělí tu proto spolu s fotografem Jaroslavem Urbanem pořídí odvážné snímky pro pánský časopis Playboy. A poprvé odhalí právě poprsí. "Kalhotky zůstanou, prsa už můžu ukazovat, protože už žádný nemám. Jsou tak malý, že je to v pohodě."

Agáta Hanychová při příjezdu do Jasné v Nízkých Tatrách, kde zahajovala sezónu. Agáta Hanychová na sjezdovce v Jasné v Nízkých Tatrách na Slovensku

Čekalo by se, že za takový odvážný krok inkasuje nemalé peníze, ale honorář prý v tomto případě rozhodující nebyl. "Za focení pro Playboy se nikdy moc nedává. Chtěla jsem jen jezdit na snowboardu v plavkách, protože to byl můj nápad. A pak mi přišlo dobrý čtyři měsíce po porodu ukázat, že zase můžu pracovat," doplňuje a nepřímo tak poodkrývá jisté obchodní tajemství, a sice, že dobrá propagace přispěje k dalším a třeba i lukrativnějším nabídkám.

Agáta Hanychová v Jasné v Nízkých Tatrách ukázala, že snowboarding dokonale ovládá.

Přestože si Agáta v Nízkých Tatrách dopřává odpočinek, který samozřejmě zahrnuje snowboarding, prvotřídní servis i návštěvu wellness centra, klid na duši úplně nemá. Doma musela nechat jak svého snoubence Miroslava Dopitu, tak především syna Kryšpína, bez něhož tolik dní v kuse ještě nikdy nebyla.

"Nasedla jsem do auta a půl hodiny jsem brečela, jak mi po něm bylo smutno. Je to strašný, protože je to poprvé, co jsem bez něj čtyři dny. Mámě volám každých deset minut, ujišťuje mě, že je Kryšpín počůraný a že pořád pláče, protože má hlad. Vím, že je v pohodě, ale stýská se mi," uzavírá Agáta Hanychová.