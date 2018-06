Hanychová: V posteli s nejstarším chlapem v životě

"Nikdy jsem s tak starým chlapem v posteli neležela," je první dojem Hanychové z natáčení videoklipu k ústřední písničce nového alba Zdeňka Podhůrského a kapely Underhill s názvem Mene Tekel.

A ten druhý? "Bylo mi strašně divný ležet v posteli se spolužákem mojí mámy." Jejím partnerem v posteli nebyl totiž nikdo jiný než právě tenhle moderátor, herec a zpěvák. Po jeho boku se mimochodem nějaký čas objevuje mladá studentka Ilona, která je ještě o tři roky mladší než Agáta.

Podhůrský dlouho plánoval natočení videoklipu k ústřední písničce připravovaného alba Mene Tekel, které pokřtí na apríla. V úterý 11. března své plány uskutečnil. Na různých místech Prahy, venku i v interiérech, bylo možné vidět štáb pod vedením režiséra F. A. Brabce a vedle hlavního aktéra také hlavní hvězdu videoklipu Agátu Hanychovou.

Hanychová si v něm zahrála ďáblici, ženu vamp. "Jsem za takovou svini," říká Hanychová. "Ale bavilo mě to, i když nejmíň ta postelová scéna. Líbil se mi text, je celkem vtipný, třeba se v něm mluví o tom, jak ženy utrácejí prachy chlapům. Znám pár takových, já to ale nedělám, a tak jsem si to chtěla vyzkoušet," dodává Hanychová.

"Agáta je výrazná žena, dovede být roztomilá i svině, je atraktivní. Navíc se umí hýbat před kamerou. Prostě na ni žena, o které se v písničce zpívá, sedí," vysvětluje Podhůrský, proč oslovil právě známou modelku. A byl rád, že natáčení zvládla. Videoklip se totiž točil od pravého poledne až do dvou hodin v noci a i pro zkušenou modelku s hereckými zkušenostmi to bylo prý hodně náročné.