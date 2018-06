Hanychová v blond paruce parodovala Paris, odnesl to psík

O Agátě Hanychové se mluví jako o české Paris Hiltonové. Dcera Veroniky Žilkové ale tohle spojení většinou nese nelibě. Na party v centru Prahy, kde šokovala blonďatou parukou a psíkem v ruce, bylo jasné, koho se snaží napodobit: právě onu problematickou dědičku hotelového impéria.

"Přišla jsem omrknout růžové autíčko, ve kterém jezdí i Paris. Nové by se mi hodilo," vtipkovala Hanychová, která se představila v bláznivém modelu z osmdesátých let, který si přivezla z Ameriky.

"Tuhle kombinézu mám od své oblíbené značky Miss Sixty, přivezla jsem si ji sice z italského showroomu, ale šila se pro fashion week v New Yorku. Ze stejné kolekce jsou ještě šaty, které už oblékla i Rihanna," chlubila se nejznámější party girl.

A aby se v modelu ukázala co nejvýrazněji, vzala si na pomoc právě malého psíka své manažerky, který pro Hiltonovou zpravidla představuje jakýsi módní doplněk. Když se pak snažila před objektivem pózovat divočeji, nejvíc to odneslo právě malé čtyřnohé zvířátko. Údivem nevědělo, co se děje.

"Byl v pohodě, nic mu není," uzavřela Agáta Hanychová, která se prý na rozdíl od Paris k zvířatům chová lidsky.