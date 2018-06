Hanychová údajně čeká dítě s Dopitou, o těhotenství však mlží

"Nejsem těhotná," řekla iDNES.cz Agáta Hanychová. Z jejího projevu bylo patrné, že téma požehnaný stav není to, co by v současné době chtěla řešit. "I kdybych těhotná byla, informaci bych nepotvrzovala," dodala.

Pokud by modelka byla skutečně těhotná s osmadvacetiletým hráčem amerického fotbalu Miroslavem Dopitou, který již jedno dítě má, stali by se rodiči na konci letošního léta.

Veronika Žilková a Jiří Hanych, vpravo partner Agáty Miroslav Dopita

Hanychová prý těhotenství tají nejen ze zdravotních, ale i pracovních důvodů. Nepromluví do doby, než se dozví, že je dítě skutečně v pořádku, a než podepíše lukrativní smlouvu, která jí podle Aha! zajistí velmi slušný příjem.

Mlžení kolem těhotenství je u veřejně známých osobností téměř samozřejmostí. Nastávající maminky se bojí o požehnaném stavu mluvit kvůli testům, kterým se v prvních týdnech těhotenství podrobují. Za všechny jmenujme Simonu Krainovou, která podobně jako Hanychová byla vázána jistou smlouvou, kvůli níž napínala novináře do doby, než se začala kulatit.