Hanychová tvrdí: Sámer Issa je jen kamarád, lásku už mám jinde

"Jsme opravdu jen kamarádi a jako takoví jsme taky odjeli na společnou dovolenou na Mallorku. Bylo to spontánní a nechci vyprávět do médií nic o tom, co se tam dělo," říká modelka. Kamarádi měli společný pokoj a na Mallorce strávili pět dní. Den před odletem přitom ještě Agáta tvrdila, že Sámera nechce nikdy vidět, a nedovolila mu přijít ani na oslavu svých narozenin. Na dovolené si prý odpočinuli od Prahy a neřešili vůbec nic. Ani vztah plný rozchodů a návratů.

Hanychová má prý od příletu věci v hlavě srovnané a míní, že se Sámerem bude navždy jen kamarádka. Lásku už má jinde. "Někdo se teď v mém životě objevil a jsem konečně spokojená. Nechci o tom dotyčném zatím mluvit, můžu jen prozradit, že skoro nevěděl, co dělám, a neznal ani mojí mámu. Věděl snad jenom to, že jsem nějaká modelka. Je o něco málo starší, není sportovec ani podnikatel, je to prostě normální kluk."

V rámci hokejového mejdanu a Kingshouse party v clubu Misch Masch, který připravila dýdžejka Věra Patt, se Agáta odpoledne podepisovala spolu s hokejisty dětem z dětského domova a poprvé pískala improvizovaný hokejový zápas. "Přišli hokejisti Klepiš a Červenka a hned jsem se s nima pohádala, protože jsem viděla gól a oni tvrdili, že puk v brance nebyl," líčí Hanychová. Večer se ujala svého řemesla a předvedla módní trička Underground, do kterých byla na mistrovství světa ve Švýcarsku oblečena i celá naše reprezentace. Na mole se objevily ze známějších modelek Vlaďka Erbová-Bahenská a Hanka Chymčáková, nedorazily naopak avizované Lucie Hadašová a Andrea Kloboučková.

Přehlídku z boxů sledoval Jakub Klepiš a Roman Červenka, ve V.I.P. prostoru seděl v tmavém koutku Jaromír Jágr. A kde byla jeho Inna? "Někde tady běhá," zahrál otázku do outu Jágr. Láska, o které ovšem nechce mluvit, jim prý dál trvá. Jen večery v Misch Maschi teď tráví slavný hokejista sám.