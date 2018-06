Hanychová si adoptuje dítě z dětského domova

Vždycky říkala, že je nechce, dnes je tomu zcela jinak. "Úplně jsem svůj názor na děti změnila. Říkávala jsem, že vím, jak je to náročné mít děti, protože jsem to viděla u své maminky. Ale nyní se ve mně něco zlomilo a dítě bych si přála. Takže uvažuji, že bych si do tří let adoptovala dítě z dětského domova. A teprve za takových sedm, osm let si pořídila vlastní," prohlašuje dvaadvacetiletá Agáta.

"Teď nesmím být těhotná a rodit, protože bych si tím mohla trochu zkazit postavu. To si ale nemohu kvůli své profesi modelky dovolit. Myslím si ale, že dítě bych vedle své práce zvládla. Moje máma zvládá všechno, a má těch dětí sedm, takže jsem si jistá, že o jedno bych se dokázala postarat levou zadní. Mám přeci máminu školu a vždycky jsme měli i paní na hlídání, v tom nevidím problém. Ale i když žiji s přítelem, tak bych raději všechno dokázala sama, na partnery totiž není spolehnutí. A ti, na které spolehnutí je, ti prostě nejsou," svěřuje se.

Starosti své maminky Veroniky Žilkové, které má s nově narozeným miminkem, nechce příliš komentovat. "Maminka si prožívá to, co si prožívá," říká vážně. "Ale ona je silná žena, tak to zvládne. Musíme jí všichni držet palce, protože si to moc zaslouží." - více zde

Užívá si nejmenších plavek

Jako fotografka prožila nyní Agáta dvanáct dní na Kubě a vrátila se přímo čokoládově opálená. "Na Kubě jsem fotila kalendář pro příští rok," upřesňuje. "Bylo to tam krásné, měla jsem pobyt all inclusive, tak jsem pořád papala. Možná, že jsem i nějaké to deko přibrala. Teď je i tady horko, tak se chodím, když mám chvilku čas, koupat na koupaliště Na Petynce. I když se nosí také plavky s nohavičkou, já nosím naopak ty nejmenší. Ale nikdy se neukazuji nahoře bez. To si nemohu dovolit, někdo by mě mohl nafotit a to by se nehodilo. Jinak dost pracuji. Teď se chystám zase za sluncem. Budu fotit na Kypru právě kolekci plavek," dodává. "A nějaké zvlášť hezké si tam vyberu a vezmu rovnou na sebe i k bazénu."