Hanychová se stěhuje zpátky k mamince. A plánuje miminko

Finance Hanychové rozhodně nescházejí a se svojí rodinou je v kontaktu. Když už mámu nevidí, téměř denně ji slyší po telefonu. Důvodem je její přítel, motokrosový závodník Jan Brabec, s nímž chodí půl roku.

Trávím teď s přítelem hodně času v Americe, v Kalifornii, kousek od L.A., trénuje po zranění na evropské motokrosové závody. A právě kvůli nim se na jaře, zřejmě v březnu, vrátíme zase do Česka a pořídíme si tady společné bydlení. Tenhle byt jsem navíc v poslední době ani nevyužívala, tak jsme se s Hankou dohodly, že ho obě opustíme, ona si bude hledat něco menšího," vysvětluje Hanychová.

Stěhování to bylo od jejích osmnácti let, kdy opustila domov, v pořadí už deváté. Při několika posledních jí pomáhal stejně jako tentokrát bratr Jan, jeden z adoptovaných synů Veroniky Žilkové. "Platím mu stovku na hodinu, to je dobrý, ne?" smála se Agáta.

Jedním ze stěhováků byl pro zajímavost její spolužák ze základní školy Michal Pek a na poslední chvíli přijel i její přítel, který bohužel nemohl nosit těžké věci, protože má hnutou krční páteř. Přesun nábytku a věcí z centra Prahy do Suchdola, které mapoval i Top Star Magazín, trvalo dva dny a Agáta zjistila, že má nejvíc oblečení, bot a kosmetiky.

Máma Veronika Žilková má pro všechny své děti dveře domu na Suchdole vždycky otevřené, přivítala tedy i své nejstarší – Agátu. Vrátila jí zase její původní dětský pokoj a navrch jí dala ještě jeden jako šatnu. Agáta se tady ale moc zdržovat nebude. "Za chvíli odletíme zase do Ameriky, takže tady budu všeho všudy čtyři dny. No a potom pár dní po návratu, než si s Honzou něco seženeme."

Jestli skončí známá pražská pařmenka v Praze, nebo v Brně, odkud její přítel pochází, se prý ještě neví. "Chci dítě, to je to hlavní. Kde budeme nakonec bydlet, se uvidí. Možná si dovedu zvyknout i v Brně," překvapuje modelka.