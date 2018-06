Hanychová se po dovolené definitivně rozchází s přítelem

Hanychová se přesvědčila, že dovolená prověřuje vztahy a že těm jejím zrovna nesvědčí, stává se totiž téměř pravidlem, že se se svými partnery po návratu od moře rozchází.

S motokrosovým závodníkem, s nímž se měla v nejbližší době navíc stěhovat do zrekonstruovaného domu ve Statenicích, tentokrát trávila prodloužený víkend na Krétě. Mladému páru to tam ale moc neklapalo. "Pohádali jsme se už druhý den," přiznává modelka.

Agáta Hanychová a Jan Brabec na dovolené v Řecku

Problémy ve vztahu začaly již před několika týdny, tehdy se pár rozešel poprvé. Agáta nezastírala, že dostala od Honzy "kopačky" a ten navíc konec lásky s modelkou oznámil veřejně na Facebooku. Teď už došla trpělivost Hanychové, diplomaticky ale tvrdí, že se s přítelem rozešli po vzájemné dohodě.

"Moc jsem podle Honzy pracovala a neměla na něj čas. V létě jsem navíc ležela v učení, skládala jsem totiž bakalářské zkoušky, do toho jsem začala podnikat se svým internetovým obchodem a je pravda, že jsem považovala za ztrátu času i obyčejnou procházku. V pracovním tempu ale zvolnit nemůžu a ani nechci a Honza tohle nějak nechápal. Samozřejmě rozchod bolí, byli jsme spolu rok a to si jeden na druhého zvykne. Ještě že mám tolik práce, začínají přehlídky, pokračovat chci i ve studiu, kde mě čekají zkoušky na magisterské studium, nezastavím se určitě až do konce roku," uzavírá.