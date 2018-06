Hanychová se odhalila kvůli charitě, Vítové pomáhala dcera

"Můj dětský sen byl stát se prodavačkou, tak jsem ráda, že se mi splnil," říká Hanychová, která zákazníky obsluhovala v prodejně se spodním prádlem. "To jsem vyfasovala, ale asi je mám největší ze všech holek, co jsou tady, tak mě dali sem," dodává se smíchem modelka, která měla původně prodávat i v průhledné blůzce, to si však nakonec rozmyslela a raději zvolila vyzývavou noční košili. "V obchodě by měli prodávat oblečení lidi."

Charitativního projektu, který pomáhá společnosti Duha a handicapovaným dětem, se zúčastnila i rosnička Romana Jákl Vítová, která dorazila s dcerou Sofií i manželem Petrem Jáklem. "Ta akce je odpolední, takže je to v pohodě," ujišťovala moderátorka.

Jáklovi teď ničím jiným než dcerou Sofií nežijí. "Všechno je úplně jinak a vlastně mě nic jiného nezajímá. Tam vzadu, když je někde prostor, tak je tam Petr," směje se rosnička. "Mám velkou pohodu, je mi hezky a příjemně, když ji vidím a můžu ji koupat, přebalovat," doplnil Jákl, který si současnou životní situaci vychutnává po svém.

Na akci, kterou moderoval Vlasta Korec a která bude dalším programem pokračovat až do neděle, zazpívali Michal Hudček, Míša Nosková a Marcela Holanová. Nakoupit si a přispět tak na charitu přišla Adina Sobotová s manželem Luďkem Sobotou, Jaroslav Sypal či Pavel Kožíšek.

Dva šeky v celkové hodnotě 120 000 a další část tržeb bude věnována společnosti DUHA, Základní škole praktické a Praktické škole Karla Herforta, která se zabývá výchovou a vzděláváním handicapovaných žáků od šesti do šestadvaceti let.