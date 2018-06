Hanychová se mstí Marešově exmilence, vyškrtla ji z přehlídky

"Zařídila jsem, aby na přehlídce nešla," prohlásila vítězoslavně Hanychová.

S modelkou a finalistkou Miss ČR Petriškovou je na kordy za to, že rozhlašuje, že měla stejně jako ona románek s Leošem Marešem. Hanychová to ovšem rezolutně popírá. "Je to nesmysl, s Leošem jsem nikdy nic neměla!"

Do restaurace Kampa fish na John Galliano Fashion Show dorazila s mámou Veronikou Žilkovou. Na mole se neobjevila, přehlídku sledovala mezi diváky a do toho točila spolu s viditelně dobře naladěnou mámou rozhovory do svého internetového pořadu.



Lejla Abbasová

Přehlídku uváděla Lejla Abassová, která nebyla zrovna ve své kůži. "Včera jsem se nechala ostříhat a nemůžu si na to zvyknout, zdá se mi, že je to hrůza," svěřila se Hanychové.

Ještě čerstvější účes měl syn Jiřího Bartošky Janek, který nechybí na žádném významném večírku. "Ostříhat jsem se nechal asi tak před třema hodinama a jsem spokojený," prohlásil. Přiznal ovšem, že spokojený není s úspěchem u dívek a tu pravou stále hledá.