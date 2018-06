Hanychová s Langmannovou se bály o prsa

Tento nový sport spočívá v jediném – ve skotačení na klasickém gauči. "Co všechno ti mladí nevymyslí," divil se Mareš. "Zatímco my starší už na gauči jen čteme noviny, naši náctiletí tam skáčou salta jak zběsilí,"dodal.

Vynálezci gauchingu ze skupiny Supergesto už svá vystoupení vypilovali doslova k dokonalosti. V jejich show nechybí složité gymnastické kreace. Není proto divu, že se právě Supergesto stali oficiálními vítězi vyhlášeného mistrovství. Za sebou nechali tým Hezkých lidí a Skvělých hlasů.

Mezi Hezké lidi patřily jak jinak než missky - Agáta Hanychová, Renata Langmannová a Lucie Váchová. Za Skvělé hlasy soutěžili David Spilka, Roman Lasota a Soňa Pavelková. Druhému uvedenému týmu kapitánoval Leoš Mareš. "O kvalitách mého hlasu snad nikdo nepochybuje, tak se mému kapitánování nedivte," zavtipkoval.

Oba VIP týmy byly ale pro Supergesto téměř rovnocenným soupeřem. David Spilka předvedl kabolo salto, Lucie Váchová zas parádní stojku.

Na Agátu se čekalo

Agáta Hanychová dorazila na gauching se zpožděním. Zdržela se v jedné prodejně s kosmetikou. "Zjistila jsem, že modelky tam mají na všechny šminky dvacet procent slevu, tak jsem si nakoupila pořádné zásoby," chlubila se.

Hned po příchodu odhodila tašku s nákupem na bezpečné místo a zavelela: "Jdem na to, chci vyhrát." Líbila se jí totiž hlavní cena pro vítězný tým, kterou do soutěže věnoval sám Leoš Mareš – červený gauč. "Můj nový pes by ho rozhodně ocenil," smála se.

Pozor na prsa

Renata Langmannová se před zahájením trápila tím, že nepřišla na akci vhodně oblečená. "Nějak jsem to nedomyslela. Na hopsání na gauči není můj top s výstřihem zrovna ideální. Jak se pohnu, všechno mi vyleze," obávala se.

Podobný problém měla i Agáta, ta už ale svá prsa nejednou ukázala, takže případné faux pas neřešila. "No co, aspoň zas bude o čem psát," rýpla si na účet přítomných novinářů.

Odhalení missích ňader se ale nekonalo. Organizátoři totiž k velkému zklamání všech přítomných pánů rozdali dívkám týmová trička až ke krku.