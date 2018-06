Hanychová prodává vlastní kolekci oblečení a šprtá na zkoušky

"Dopsala jsem právě bakalářskou práci a dokonce jsem odeslala do školy s předstihem, termín odevzdání totiž máme až v úterý. Sekretářka, která mi potvrdila příjem mojí práce, mi dokonce řekla, že jsem první, kdo ji poslal," líčí Hanychová.

Jako téma si vybrala jméno zvučného českého módního fotografa Jiřího Turka a jeho zpracování jí trvalo téměř rok. "Měla jsem hotovou už dávno půlku a myslela jsem, že to stačí, ale pan profesor mi řekl, že je to hezké interview do časopisu, tak jsem to vzala odborně a doháněla to teď na poslední chvíli. Nakonec má moje práce čtyřicet stran a jsem na ni strašně pyšná, protože jsem s tím strávila spoustu času a práce. Teď mi ještě zbývá naučit se na teoretickou zkoušku, což nijak neošidím. K praktické zkoušce jsem si připravila fotky z Mexika, tak uvidím, jak to dopadne."

Agáta Hanychová nepustila fotoaparát z ruky ani na dovolené v Řecku

Začátek léta si přece jen užila s přítelem Janem Brabcem v Americe. "Honza tam trénoval na motokrosové závody a tento víkendu ho čeká důležitý závod, kam jedu s ním," prozrazuje modelka.

Sama ale také nelení a vedle učení i pracuje. Internetový obchod jí zabírá spoustu času, protože o její modely je velký zájem a Agáta je osobně balí do krabic a rozesílá poštou zájemcům.

"Web funguje čtrnáct dní a už ho mám skoro vyprodaný, takže nedělám nic jiného než šiju. Nejvíc jdou šaty a halenky. V pokoji mám třeba tisíc krabic, které jsem koupila a první objednávky, kterých přišlo skoro čtyřicet, jsem balila asi do pěti do rána. Kromě balení vypisuju dobírkové složenky a jezdím s balíky na poštu. Dneska mi naštěstí nabídli, že si to mohou vyzvedávat u mě doma, na poště se za mnou vždycky dělala šílená fronta," směje se Agáta.

Jeden z modelů Agáty Hanychové

Že by byla sama v balíku, to si nemyslí. "Mám to hrozně levný. Nedělala jsem ceny podle toho, kolik to stojí, ale ukazovala jsem jednotlivé kousky rodině při takové rodinné radě a máma, která chodí nakupovat jenom do sekáče, všechno podcenila. Takže si myslím, že jsem na každém tričku tak mínus dvě kila," dodává.

Své modely, které šije v továrně v Jičíně a které částečně fotila na dovolené v Řecku s kolegyní z rádia Evropy 2 Lucií Šilhánovou, už předvedla na první módní přehlídce Agáta fashion při příležitosti otevření Moon Clubu v Českých Budějovicích. Přehlídka měla úspěch a přinesla i peníze pro českobudějovickou nemocnici. Vydražily se na ní totiž šaty za třiadvacet tisíc korun. Spolu s Agátou její modely oblékli Dominika Mesarošová, Eliška Bučková, Hana Chymčáková a Dany Mesaroš.