Hanychová prchla před Krainovou, Langmannová ukázala přítele

"Dělala jsem rozhovor pro televizi a pózovala fotografům, když jsem za sebou uslyšela slova: Ááá, Hanychová, co se tady předvádí? Otočila jsem se a viděla Simonu Krainovou. Vůbec jsem si jí nevšímala, mohla si to odpustit," líčí Hanychová. "Hnulo se to ve mně, ale kupodivu jsem se ovládla, otočila se na podpatku a rozhodla se změnit podnik. Vyrazila jsem na Občanskou plovárnu na křest časopisu Look magazín."

Modelky spolu vedou tichou válku, přítel Krainové Jiří Hudler totiž chodil dva roky s Hanychovou. "To už je ale dávno minulostí, dokonce jsem si nechala přetvořit i tetování z té doby, kde jsem měla vytetované Jirkovo jméno. Teď tam mám pantera," prozrazuje modelka.



Simona Krainová a Pavlína Němcová

Simona Krainová přiletěla z Ameriky na pět dní. "Jsem bohužel zase bez Jirky, ten pořád hraje. Ale daří se mu," prohlásila. Doma se topmodelka zdrží pět dní a pak odletí se sestrou na dovolenou na Mauricius. Další slavná modelka Linda Vojtová rodnou zemi navštívila jen kvůli otevření Buddha baru. "Jsem tu soukromě, žádné pracovní povinnosti tady nemám. Za tři dny zase odlétám zpět."

Hvězdnou trojku doplnila ještě Pavlína Němcová, která přišla, jak je jejím zvykem, v doprovodu ředitelky modelingové agentury Milady Karasové.

Ve společnosti se objevila také Dara Rolins. "Jsem ve společnosti po dlouhé době, mám zase na nějaký čas vybráno," řekla s úsměvem. Byla ráda, že vidí kamarádku Simonu Krainovou, s níž se nedávno konečně usmířila, a další přátele, jako třeba Janu Štefánkovou.

Renata Langmannová poprvé ve společnosti ukázala svého o devět let staršího přítele Ondřeje. Dohromady to dali před půl rokem a jsou spolu šťastní. "Vždycky jsem měla o něco staršího partnera, potřebuju mít vedle sebe chlapa, se kterým si můžu povídat," prohlásila modelka a Česká Miss 2006.