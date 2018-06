Hanychová podstoupila operaci kvůli rakovině děložního čípku

Rakovina děložního čípku, to byl verdikt lékařů, který musela přijmout i dosud zdravá Agáta Hanychová. Pár dní před zákrokem, který podstoupila ambulantně na soukromé klinice, se přestěhovala do domu své maminky Veroniky Žilkové, kde má to největší pohodlí. Kromě toho ji přijel z Brna podpořit i její přítel, motokrosový závodník Jan Brabec. - čtěte Hanychová se stěhuje zpátky k mamince. A plánuje miminko

"Musela jsem celý víkend po zákroku ležet, což je pro mě nepředstavitelné. Honza se o mě ale skvěle staral, máma upekla husu a bylo nám takhle vlastně moc fajn. Cítila jsem se ale hned dobře, takže jsem doma dlouho nevydržela a s Honzou jsme si zašli aspoň zahrát kulečník. Po neděli jsem už zase vyrazila do práce, musím točit ty svoje VIPky. Naštěstí mi nic není, žádné komplikace nenastaly, takže můžu normálně fungovat," říká Hanychová.

Agáta Hanychová a Veronika Žilková Jan Brabec, partner Agáty Hanychové

Modelka doufá, že budou výsledky, které by měly být známy do týdne, v pořádku a nebude muset podstoupit další operaci. "Plánujeme s Honzou odletět ještě na měsíc do Ameriky a ráda bych odcestovala v klidu a hlavně už v pořádku."

Nutno podotknout, že Agáta má pevné nervy. V den operace ještě v ateliéru Jakuba Ludvíka dofotila kalendář, který bude součástí prezentace akce Celebrity poker tour, které se bude účastnit například vedle Hany Mašlíkové, Elišky Bučkové, Vlaďky Erbové nebo Ivety Lutovské. Pózovala na hracím stole mezi kartami a žetony a v hlavě se jí honily myšlenky na zákrok, který ji za pár desítek minut čekal.

"Samozřejmě jsem měla strach z toho, co mě čeká, jestli to bude bolet a tak. Věděla jsem, že mě úplně neuspí, že se tenhle zákrok dělá pod částečnou narkózou, jinak skoro nic. Musím ale říct, že jsem se bála zbytečně," uzavírá modelka.