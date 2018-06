Hanychová po rozchodu zahání smutek učením

"Nechci to komentovat, je mi z toho smutno," říká Agáta. Datum rozchodu - pátek třináctého - si bude zřejmě dlouho pamatovat. Nezastírá, že ji zaskočil a překvapením je i pro její okolí. Vztah modelky a motokrosového závodníka totiž neprocházel za dva roky žádnou zásadní krizí. Agáta dokonce mluvila o tom, že konečně našla muže svého života, se kterým by chtěla mít děti, trávila kvůli němu v prašném prostředí závodů téměř každý víkend a vyvářela jemu i celému týmu, za což si ji oblíbila i Honzova rodina. Na spadnutí bylo dokonce zasnoubení. Drobné neshody ale modelka v poslední době přiznává.

"Nechápu, co se stalo, ale problémy jsme teď měli. Ležela jsem poslední dobou hodně v učení, dokončovala jsem bakalářskou práci a na Honzu neměla moc čas. Navíc jsem se pustila do podnikání a nechávám šít podle svých vlastních návrhů oblečení, které ale sama na základě objednávek po internetu balím a posílám. Kolikrát jdu spát až ve tři ráno. První objednávky jsem dokonce balila až do pěti do rána. Před pár dny jsme se trochu chytli, Honza odešel a vypnul si i telefon," líčí smutně Hanychová.

Rozchod oba prozradili na facebooku, kam si stav "nezadaný" údajně zapsal jako první Jan Brabec. Zatím se zdá, že je definitivní, ale vše se ještě může v dobré obrátit. Zvlášť když pár plánoval společnou budoucnost a momentálně buduje v Černém Vole hnízdečko lásky. Na dům, který Agáta chtěla původně kvůli krvavému zločinu jejích nájemníků prodat, teď přistavuje dřevostavbu, kterou si spolu s Honzou vybrala ve Žďáru nad Sázavou a která by měla být hotova do měsíce.

Agáta teď může namísto fandění svému již bývalému příteli ležet v učení a připravovat se na bakalářské zkoušky, které ji čekají po prázdninách na fotografické škole v Opavě. Bude obhajovat bakalářskou práci a skládat teretickou i praktickou zkoušku z několika předmětů.