Hanychová po porodu podražila, za syna chce dvojnásobný honorář

"Nechci z Kryšpína dělat nějakou atrakci. Pokud o něj někdo bude hodně stát, pak budu požadovat dvojnásobek toho, co chci já. Myslím, že si to pak mnozí rozmyslí. A když ne, tak to uložím Kryšpínkovi na knížku, aby z něj byl v osmnácti pracháč," řekla iDNES.cz Hanychová.

Ta se již brzy objeví v pořadu Máme dítě, který každou sobotu moderuje na TV Barrandov Iva Kubelková. Za pozvání do televize si sice dcera Veroniky Žilkové nic neúčtuje, syna ale před kameru nevzala.

"Máme stále šestinedělí, všude je hodně dětí a tudíž i bakterií, takže bych byla nerada, kdyby na něj něco skočilo," objasnila Agáta, která na natáčení působila obzvlášť svěže. Prý proto, že se konečně vyspala. "V noci hlídal tatínek (Miroslav Dopita - pozn.red.), takže jsem spala čtyři hodiny v kuse. Kryšpínek je bohužel noční pták po mamince."

Agáta Hanychová a Miroslav Dopita

Modelka nyní poctivě cvičí, po porodu chce být opět fit, aby nepřicházela o fotozakázky, kterých prý není málo. "Status matky mi prospěl, nabídky stále přicházejí, navíc daleko serióznější, než dřív. Brzy bych měla podepsat smlouvu na velmi lukrativní kšeft, do toho budeme fotit nový kalendář, takže cvičím třikrát denně, abych byla v kondici. Zatím to jde jak po másle," mne si ruce Hanychová.

Spokojenost z ní čiší i kvůli rodině, v níž všechno klape, jak má. V hráči amerického fotbalu Dopitovi totiž nenašla jen otce syna Kryšpína, ale i dokonalého partnera. "Užívám si to. Jsem ráda, že mám rodinu, je to krásný pocit, který by měl zažít každý. Přeju to všem. A druhé miminko? Určitě nejsem jedna z těch, která řekne ne. Ale teď budu ráda chvíli brát antikoncepci," uzavírá se smíchem Agáta Hanychová.