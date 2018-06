Hanychová oslaví narozeniny v přešitých hadrech a s mámou Žilkovou

"Měla jsem hodně nabídek na konání mé narozeninové oslavy, ale nakonec jsem zvolila pláž na Smíchově, to prostředí se mi na tuhle příležitost líbí nejvíc," říká Hanychová. Post moderátora byl jasný od začátku, nikdo jiný totiž nezná Agátu lépe než její máma. Žilková proto bude moderovat nejen celou party, ale hlavní program večera, přehlídku oblečení své dcery.

"Napadlo mne, že vyrabuju svou skříň a hadříky přešiju na luxusní modely. Sama jsem si tím na sebe ale ušila pořádný bič, mám co dělat, abych to všechno stihla. Máma přijde ostatně taky v jednom svém přešitém modelu. Naše sousedka a její kamarádka, stylistka Klára Klempířová, ji nedávno udělala vítr v šatníku a poradila ji s tím, jak staré věci, kterých se nechce za nic zbavit, zkombinovat nebo upravit. No a ze šatů, které jsem ji přivezla z Ameriky, udělala jedním šmiknutím sukni. Netrefila jsem se totiž do velikosti a mámě byly malé," prozrazuje modelka.

Agáta Hanychová a Dominika Mesarošová Hana Mašlíková, Agáta Hanychová

Modelkami, které předvedou Agátinu práci při přehlídce nazvané New You, budou Eva Decastelo, Dominika Mesarošová, Romana Pavelková, Nikol Štíbrová či Pavel Novotný. Na akci se také představí série fotek, které nedávno modelka nafotila s fotografem Vratko Barcíkem a společně je nazvali Nová Agáta. Hanychová prý sexy fotky nafotila naposledy, pětadvacetiny jsou pro ni prý jistým mezníkem. "Neříkám, že tímhle věkem všechno končí, ale na takové věci už pak budu stará," míní Hanychová.

Přibývající věk ji na druhou stranu umožňuje rozdávat rady mladším. Agáta má třeba ve svých pětadvaceti rozhodně jasno v tom, jak správně flirtovat. Zrovna tohle umění se teď rozhodla předávat dál. "Stala jsem se jakousi patronkou osmi dívek, které budou trenérkami flirtu, musím totiž jen potvrdit, že umění svádět naši kluci moc neovládají."