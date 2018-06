Hanychová opět šokuje: pojídá červy a mučí tělo na thaiboxu

"S Honzou jsme v pohodě, kdyby mě požádal o ruku, asi bych neřekla ne. Jak jsem ale hodně chtěla někdy před půl rokem dítě, tak teď na něj nespěchám. Tuhle postavu bych si chtěla ještě nějakou dobu udržet," říká se smíchem modelka. O svou štíhlou linii nabytou v Americe pravidelným pohybem a zdravým jídelníčkem se stará i v Česku, chodí na thaibox.

"První trénink byl příšerný, dokonce jsem po něm zvracela. Teď mám za sebou třetí hodinu, je to pořád strašný, ale já to nevzdám. Jsme na to dvě, chodí se mnou i Hanka Chymčáková, děláme totiž všechno spolu a ty tréninky dvakrát týdně hodláme vydržet a postavu si ještě zdokonalit." Nevypustí ani teď, kdy ji trápí zablokovaná krční páteř. "Byla jsem dopoledne u doktorky, snažila se mi to uvolnit, ale moc se to nepovedlo. Trénink ale nevynechám," ujišťuje Agáta.

Práce má po návratu ze zahraničí dost. Na internetové televizi dokonce na apríla spustí nový pořad, v němž bude plnit opravdu neobvyklé a odvážné úkoly. Vymýšlí je pro ni veřejnost a mohou být jakkoli bláznivé. Agáta si ovšem vyhradila právo výběru, všechno totiž plnit nehodlá.

"Úkoly jako proběhnout se nahá po Václaváku, nebo se s někým vyspat, jak po mně někteří chtějí, opravdu plnit nemíním. V tom nevidím náplň pořadu Dostaň Agátu, takhle mě fakt nikdo nedostane. Červy ale klidně před zraky veřejnosti sním, na popelářku nebo prostitutku si taky zahraju. Musí to být hlavně o zábavě," říká Agáta.

Kromě nového pořadu, přehlídek a účasti na V.I.P Poker show se snaží sehnat si nový byt. "U mámy jsem bydlela opravdu jen dočasně, teď si chceme s mým klukem pořídit vlastní byt, což jsme ostatně po návratu z Ameriky plánovali. Honza teď začne po úraze po třech letech zase závodit a já mu jedu fandit. Poprvé to bude na Velikonoce v Rakousku. Musím říct, že je to první kluk, který neřeší moji práci. Jde se mnou na večírek, já jedu zase s ním na okruh, kde při tréninku poctivě měřím čas. Rozumíme si," uzavírá Hanychová.