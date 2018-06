Hanychová o milenci Charouzovi: Je hrozně vyspělej

Vztah, který trvá teprve krátce, se snažila dvojice utajit. Na nedávnou party Fashion TV proto přišla až po půlnoci v domnění, že novináři a fotografové už budou pryč. To se ale milenci přepočítali. "Ten den jsme byli na nějaké grilovačce a chtěli jsme ji zakončit někde u drinku. A protože jsem o té akci věděla, zašli jsme sem. Ale netušili jsme, že nás ještě zachytí fotografové," vysvětluje Hanychová, která svého partnera nedávno navštívila i v Londýně, v místě jeho studií. - Jak Hanychová strávila den v britské metropoli se dočtete zde



„Mám to teď takový mladistvější,“ říká Agáta o svém novém vztahu

Nový modelčin vztah se oproti předchozím liší v jedné zásadní věci - našla si partnera, který je mladší. "Člověk by vůbec neřekl, že je mu dvacet. Je hrozně vyspělej, chytrej, je v pohodě a má to srovnané v hlavě. Dokonce víc než někteří starší chlapi," řekla pro iDNES.cz Hanychová, která si začátek nového vztahu zatím velmi pochvaluje. "Mám to takový celý mladistvější," dodala se smíchem.



Agáta se s bývalým přítelem Markem několikrát rozešla a několikrát se k němu zase vrátila. I po rozchodu zůstávají přátelé

Peníze nepotřebuji, vydělám si sama

Agáta Hanychová dále odmítá, že by se se synem podnikatele Charouze dala dohromady kvůli jeho údajnému tučnému kontu. "Mě prachy frajerů nezajímají, mám svých dost," prohlásila nekompromisně.



Agáta na AXE party, kde poznala Jana Charouze

"A pokud jde o Honzu, je to ještě student, a to každý ví, že ti těch peněz moc nemaj," uzavírá modelka, která svou novou lásku poznala přes kamarádku na putovní party AXE.