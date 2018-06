Agáta Hanychová: Vary řeší advokáti, já hledám ošklivou chůvu

Incident na filmovém festivalu se odehrál před hotelem Thermal. Hanychová se brání, že jen pomáhala kamarádovi a fotograf je obtěžoval.

"Aktérem toho incidentu byl kadeřník Marty. To je ten, co se tam válel na zemi. Když jsem ho zvedala, přišel fotograf, namířil mi fotoaparát pod sukni a začal fotit, což se mně nelíbilo a žádný ženě by se to nelíbilo," popsala pro iDNES.cz moderátorka roztržku, po níž její snoubenec strávil noc v cele.

"Mirek chtěl, aby fotograf tu kartu smazal. On jí nechtěl smazat, tak mu Mirek vzal foťák a z toho jsme vyndali kartu. Foťák jsme vzali na policii, on mezitím zavolal policii. Ta nás zabásla a teď se to už řeší s advokátem," dodala Hanychová.

Začátkem srpna oslaví Agátin syn Kryšpín první narozeniny. Jeho maminka mu už shání chůvu. Moderátorka má jasnou představu o tom, co všechno by měla splňovat.

"Hledám učitelku z mateřský školky, nebo zdravotní sestřičku. Chci, aby Kryšpínovi něco předala. Flexibilní, ošklivá, protože bude u nás doma často, takže nechci žádnou osmnáctku, co tam bude běhat v podprsence. Takže ošklivá, samozřejmě s úžasným vztahem k dětem, co bude jezdit autem, aby s Kryšpínem mohla jezdit na hřiště, na výlety a nebude úplně drahá," prohlásila moderátorka.