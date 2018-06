Hanychová nezlobí, když si hraje se sestrou a je zamilovaná

Zadaná, to je informace, kterou se dozví každý návštěvník profilu Agáty Hanychové na facebooku, populární sociální sítě na internetu. Agáta se totiž s touto novinou svěřuje svým kamarádům a přátelům, s nimiž prostřednictvím facebooku komunikuje. S Janem Brabcem chodí už tři týdny a pikantní na tom je, že je to nejlepší kamarád jejího bývalého přítele Marka Šíši. Respektive možná byl. Otevřeně o svém vztahu Agáta nemluví, možná, aby ji opět nezakřikla. Lásku zapírá dokonce i své sestřičce.

"Ségra se mě ptala, jestli mám frajera, čímž mě zaskočila. Řekla jsem jí, že ne a ona mi na tu samou otázku pohotově odpověděla, že taky ne, že je ještě moc brzo," smála se modelka. Ta samozřejmě nezapomíná na svátky či narozeniny svých sourozenců. A protože Kordulka před týdnem oslavila čtvrté narozeniny a Agáta je s ní díky pracovním povinnostem nemohla oslavit a nestihla jí ani koupit žádný dárek, vzala ji na veletrh hraček.

"Je to lepší než běhat z jednoho krámu do druhého. Máma mi ale napsala seznam, že si může vybrat houpačku, prolézačku nebo skákadlo a nesmí panenku, kočárek, kuchyň. Tak koupíme kuchyň. Doma má už sice asi tři, ale to je prostě naše Kordulka, bude mít klidně čtvrtou. Já tolik hraček jako má ona neměla, ale třeba kuchyň jsem měla taky, ale vyrobil mi ji táta ze dřeva," zavzpomínala Hanychová.