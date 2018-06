Hanychová mrzla, Fisherová se obnažila

Adéla oblékla model Heleny Fejkové, která na jeho výzdobu použila stovky korkových špuntů. "Bála jsem se, abych s takovým klóbrcem prošla dveřmi," smála se Adéla. Však se jí také podařilo udržet klobouk na hlavě po celou dobu módní show jen s obtížemi.

Velké problémy měla se svým modelem také Lilian Fisherová, která nechtěně ukázala přítomným divákům levou bradavku. Nejodvážnější šaty večera navrhla Liběna Rochová - modelka předvedla průhledný korzet, na kterém byly nalepené jen rybí kosti. "Měla jsem komplikované šaty a prsa jsem si nestihla pohlídat. To zas bude řečí," postěžovala si česká vicemiss.

Exkluzivní lahůdky přišla ochutnat také Agáta Hanychová, které dělal doprovod přítel Marek. Vyvrátili tak domněnku, že se po nedávném Agátině úletu na afterparty Muže roku rozešli. Cukrovali jak hrdličky a nehnuli se od sebe ani na krok. Agáta ale celý večer fňukala, že je jí zima. Nevěděla totiž, že se akce koná ve venkovních prostorách, a přišla hodně spoře oděná.

Celebrity společně rozebíraly hlavně svoje kuchařské dovednosti a přijímaly rady od přítomných špičkových kuchařů. "Já se odbudu absolutně čímkoliv, sama bych si pro sebe nikdy nevařila," přiznala Adéla Gondíková. "U nás v rodině vaří manžel, čímž mě samozřejmě zachraňuje. A má to hrozně rád, takže je to obrovská výhoda. Nejlépe mu jde sushi. To umí opravdu báječně," vychvaluje Ondřeje Brouska. "Já ale nejsem vděčný strávník. Neumím kuchařské výtvory tolik ocenit. Manžel mi často vyčítá, že ho ani nepochválím," připouští.