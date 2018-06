Hanychová: Máma teď na mě žárlí

Všechno má trochu naopak. Na Miss ČR se nepřihlásila proto, aby se proslavila, ale aby se aspoň trochu odstřihla od slavného jména své matky.

Na svět showbyznysu a modelingu je dávno zvyklá, ale před finále měla ze všech dívek největší trému - dvě minuty před začátkem dokonce omdlela!

Devatenáctiletou Agátu Hanychovou televizní diváci zvolili třetí nejkrásnější dívkou České republiky pro rok 2005. Co následovalo? Tři dny po finále ji opustil její přítel.

* Měla jste někdy období, kdy jste se chtěla jmenovat Žilková?

Ne.

* Ani v dětství?

Možná, když jsem byla hodně malá. Jsem fakt ráda, že mám příjmení po tátovi.

* Stýkáte se s ním? Co vůbec dělá?

Je reklamní režisér. Točí hlavně na Slovensku. Vídáme se každý víkend.

* Štve vás názor, že nebýt slavné matky, nikdy byste v Miss neskončila třetí?

Počítala jsem s tím, že pokud uspěju, uslyším takové námitky. I když nás volili sami diváci. Takže neštve.

* Není vám líto, že některým lidem připadáte ošklivá?

Sama sobě nepřipadám krásná, takže mají stejný názor jako já. Taky bych si hlas neposlala. Pořád nechápu, jak to, že jsem skončila třetí.

* Na Miss ČR jste se přihlásila, protože jste se chtěla odpoutat od slavné mámy. Proč soutěží krásy?

Byl to způsob, jak docílit, aby se psalo přímo o mně. Slavný vědec ze mě asi nebude...

* A co fotografka? Na tu studujete.

To ale trvá dost dlouho a je jich hrozně moc. Tohle bylo nejrychlejší.

* Je pravda, že jste mámě nic neřekla?

Jo, to je fakt, máma se o mojí účasti dověděla, až když o tom začaly psát noviny. Teprve pak mi volala. Vůbec netušila, že bych se chtěla zúčastnit soutěže krásy. A já vlastně taky ne.

* Jak to?

Za mnou tenkrát přišla ve škole úplně cizí holka z prváku s tím, že mě tam přihlásí, protože chce vyhrát sto tisíc. Tolik totiž získá ten, kdo budoucí vítězku přihlásí. Řekla jsem jí: To určitě! Ale nedalo mi to, šla jsem se podívat na internet a nakonec jsem se dva dny před uzávěrkou přihlásila. Za patrona jsem si sice vzala svoji dobrou kamarádku, ale té neznámé musím ještě poděkovat a koupit jí kytku.

* Věříte, že se vám skutečně povede zbavit se označení - dcera Veroniky Žilkové?

Nevím. Zatím je fakt, že to tak nevypadá. Úplně všude se píše: II. vicemiss Agáta Hanychová, dcera Veroniky Žilkové. Snad se to ale časem změní. Třeba máma přestane být tak slavná, to by bylo řešení. (Směje se)

* Mluvily jste spolu v sobotu po vyhlášení?

Měly jsme od pořadatelů zakázané komukoliv telefonovat, protože těsně po oznámení výsledků jsme musely na tiskovou konferenci. Takže jsem běžela na záchod, kde jsem mámě volala potají.

* Co říkala?

Právě že vůbec nic! Obě jsme si navzájem asi deset minut brečely do sluchátka. Celá jsem se klepala, bylo to hrozný. Byla jsem úplně vyřízená.

* Víte, kolik vám máma poslala esemeskami hlasů?

Přesný počet nevím, ale říkala, že dost. To by udělala asi každá máma.

* Každopádně se na vás v televizi dívala, zatímco vy se na ni nedíváte.

To je něco jiného! Já tam byla jednou a ona je v televizi pořád!

TELE TELE mě nebaví

* Proč nesledujete její kariéru?

Dívám se na pohádky, když v některé hraje. A je pravda, že když před TELE TELE běží SuperStar, tak se někdy dívám i na to, protože čekám na vyhlášení výsledků.

* Nejste fanynkou pořadu TELE TELE?

Je to úžasný, ale mě to moc nebaví.

* Máma o vás tvrdí, že jste do dvanácti let vypadala jako vyhublej kluk. Souhlasíte, nebo jenom vtipkuje na váš účet?

Do dvanácti? To kecá, to už jsem měla i nápadníky.

* A předtím?

Jako malé dítě jsem byla dost hnusná, navíc jsem měla jednu nohu kratší. Když se mnou máma vyrážela do ulic, dávala na kočárek záclonku, aby do něho lidi radši nekoukali. Protože když potkala sousedku z baráku, tak ta prohlásila: Jé, to je ale ošklivá holčička! Ve školce jsem byla nejtlustší ze všech, o pár let později mě zase doktoři posílali do ozdravovny, protože jsem byla moc hubená.

* Jak to bylo s tou kratší nohou?

Maminka mi prý nasazovala nějaký stroječek a místo jedné plíny jsem jich nosila hned deset. Tím mě zachránila, jinak bych zůstala na celý život postižená.

* Tímhle ale vaše problémy neskončily, prý jste se málem nenaučila číst ani psát.

V první třídě jsem byla dyslektička a dysgrafička. Ale čím jsem starší, tím víc se to zlepšuje, teď už jsem v pohodě.

* Co dvojky z chování?

Jo, pár jich mám. (Směje se)

* Kdy jste dostala první? Až na střední škole?

Ne, už někdy ve druhé třídě. Načapali mě za školou, jak kouřím.

* Ve druhé třídě?

Hm. Ale teď se zlepšuju. Vyhodili mě z několika středních škol, ale na té poslední jsem nejlepší ze všech!

* Za svůj ženský idol jste v soutěži označila svoji matku. Co na ní obdivujete nejvíc?

Jak to všechno zvládá. Chtěla bych být jednou taky taková. Mít třeba osm dětí, devatenáct psů a do toho být každý den v práci do půlnoci.

* To zní nemožně.

A to ona ani nespí! Vždyť jí stačí tři hodiny spánku denně! Nikdy v životě jsem ji neviděla odpočívat. Aby třeba uvařila oběd a pak si sedla a dala si kafe? Nikdy!

* Tvrdíte o sobě, že jste vážná a moc často se nesmějete. To asi po mámě nemáte.

Ne, taky mi máma teď před Miss pořád radila, abych se usmívala. A mně to vůbec nešlo. Ve finále jsem byla ze všech holek nejvíc nervózní.

* Jste trémistka?

Děsná. V zákulisí jsem před finále najednou přestala slyšet. Profukovala jsem si uši a nic. V tu chvíli bych se skutečně nedokázala usmát, byla jsem v hrozné křeči.

* Jak jste to překonala?

Nepřekonala. Omdlela jsem. Asi dvě minuty před začátkem! Stály jsme už připravené v řadě, že vyjdeme na jeviště, a já najednou buchla na zem. No, a když jsem se za chvilinku probrala, bylo po trémě.

* A ten úsměv se vám nakonec povedl.

To byla spíš křeč. Bolela mě z toho pusa. Ale hlavně jsem byla strašně šťastná.

Rozchod po finále

* Jak dlouho vám ten pocit štěstí vydržel?

Moc dlouho ne. V úterý se totiž se mnou rozešel přítel.

* Jejda. Tři dny po finále?

Myslela jsem, že s těmi rozchody missek je to přehnané, ale není. Musím přiznat, že jsem nečekala, že se mi to stane taky.

* Jak vám to zdůvodnil?

Že toho mám moc, a tak na něho nebudu mít čas. Myslela jsem, že bude mít radost, a takhle to dopadlo.

* Vůbec vám nepopřál?

Ale to zas jo, on byl přímo v sále v Karlových Varech. Jenže za dva dny toho měl dost. Možná tomu pomohlo, že mi volali hokejky.

* Myslíte hokejisty?

Jo. Ale to bylo proto, že já jsem s jedním z nich dva roky chodila, tak ty kluky všechny znám.

* Takže to byli kamarádi vašeho bývalého přítele, hokejisty Jiřího Hudlera?

Jasně. Blahopřáli mi, zvali mě na oběd. A můj přítel to prostě neunesl.

* Takže konec romance s přítelem Kubou, který je řidičem záchranky?

No jo. A jen kvůli žárlivosti.

* Nebude vám chybět vážný vztah, na který jste zvyklá?

Je fakt, že jsem se do vážných vztahů vrhla docela brzo, už v šestnácti. Teď si budu užívat svobody. (Směje se)

* Ale zároveň se chcete na večírcích krotit. Udržíte se na uzdě?

Jo. Neříkám, že přestanu pařit úplně, ale já jsem to někdy vážně přeháněla. Už chci pít s mírou. Chtěla jsem i předtím, ale teď jsem hrozně ráda, že mám aspoň nějaký pořádný důvod. Budu se krotit kvůli Miss.

* Asi jste dost zlobila. Vzpomenete si na svůj největší průšvih?

Nic tak hrozného jsem neudělala. Nic jsem neukradla, nikoho jsem nezabila, porno jsem nenafotila. Jo, ale vzpomínám si, že jsem kdysi dostala dřevěnou zobcovou flétnu, protože vnučka profesora hudby Václava Žilky na ni přece musí umět hrát! Jenže mě to nebavilo, tak jsem ji dala psovi. Aby ji sežral.

* Prarodiče vás jednu dobu vychovávali, že?

Babičku beru jako druhou mámu, skoro mě i kojila, protože máma mě měla ještě na škole. Přivedla mě k víře.

* Věříte v Boha?

Ano, ale do kostela nechodím, v tom si s babičkou protiřečíme. Snažím se spíš pomáhat lidem. Podle mě je v neděli lepší vzít třeba strejdu - vozíčkáře - ven než sedět v kostele.

Martin Stropnický žije v mém pokoji

* Jste velká rodina. Vyznáte se přesně ve všech sourozencích?

Někdy ne. (Směje se) Dodnes se mi pletou všechny ty narozeniny, na začátku dubna jsem jednomu bráchovi přála k narozeninám a myslela, že je mu o dva roky míň, než mu bylo. Ale jinak říkám, že jsem v podstatě jedináček. Nikdo z mých sourozenců nemá stejné oba rodiče. Mám dva od mámy, dva od táty, a navíc táta ještě dva vyženil. To máme šest. Další dva máma adoptovala. Takže jich mám osm.

* Doma jste byla z dětí nejstarší. Pomáhala jste je taky vychovávat?

Já byla jejich druhá maminka. Nevím, jestli mě za to mají rády, ale musely mě poslouchat. Toho nejmladšího považuju tak trochu za svoje dítě.

* Ale brzy už nebude nejmladší, beztak velká rodina se zase rozroste.

To už bude úplně moje dítě! Máma se teď radovala, že jsem vyhrála byt na Barrandově. Protože to je blízko z televize, takže mi ho tam jenom vždycky cestou hodí a po práci si ho zase vyzvedne.

* Jeho otcem je matčin přítel, herec Martin Stropnický. Rozumíte si?

Jo. Vycházíme spolu dobře. On teď žije v mém pokoji a používá moji koupelnu! (směje se) Ale ne, je fakt úžasnej, maminka je s ním moc šťastná. Poprvé v životě má někoho, s kým si opravdu rozumí. Občas u nás u kulatého stolu zasedá rodinná rada - většinou, když je nějakej průšvih. Ale včera jsme se hádali nad výběrem jména pro to mimino.

* Rozhodovala rodinná rada před lety i o adopci vašich sourozenců?

Jasně. Můj nejstarší brácha se narodil hodně nemocný a máma si slíbila, že když se uzdraví, pomůže ona na oplátku někomu jinému. Narodil se se čtvrtkou bránice, vnitřnosti měl v břiše uvnitř celé přeházené. Nějak se z toho vylízal. Je jediné dítě na světě, které žije s transplantovanou bránicí. Proto mám na ruce vytetovanou třináctku (ukazuje zápěstí), narodil se třináctého.

* Když jsme u toho tetování - máte ho na ruce, na krku a v tříslech. Nevadilo to někomu při Miss?

Všem. Přišla jsem tam potetovaná a s náušnicemi na různých místech. Třeba v jazyku. Náušnice jsem vyndala a tetování překrývala makeupem. Nikdo mi přímo neřekl, že by mu to vadilo. Ale potetovaná miss? Tam se to nehodilo.

Focení? Nesvléknu se!

* Za pár týdnů byste měla maturovat. Už se učíte?

Ne. Jedu v té době na Miss Intercontinetal do Číny, takže maturita bude muset počkat až do září.

* Co si vlastně od úspěchu na Miss ČR slibujete? Kvůli slávě jste tam asi nešla.

Chtěla bych z toho vytřískat pár módních přehlídek. (Směje se)

* Modelingem si už ale vyděláváte někdy od třinácti.

No, vydělávám... Tady se tím živit moc nedá. Je sice pravda, že jsem fotila všude možně a poznala celý svět. Miami, Korea, Milán... Ale všechno, co jsem si vydělala, jsem tam vždycky rovnou utratila.

* Při pózování před objektivem trému nemáte?

Ne. To udělám cokoliv. Samozřejmě kromě svlékání!

* Proč jste se vlastně už tak mladá stala modelkou?

Chtěla jsem být baletka, jenže na konzervatoř mě nevzali, byla jsem vysoká. Navíc jsem nikdy nebyla ani ladná, takže se není co divit. Nikdy jsem necvičila a vždy jedla spoustu čokolády. A protože Agátka tehdy plakala, tak celá rodina šetřila, aby mi máma mohla zaplatit nějaký kurz asi za třicet tisíc.

* Jak to dopadlo?

Rok jsem se učila chodit ve školní tělocvičně s dalšími čtyřiceti holkami, z nichž dvacet mělo dvě stě kilo. No a pak jsem potkala na ulici majitelku jedné známé modelingové agentury a za týden už jsem fotila titulní stránku do Top Dívky. To byl pro mě tenkrát vrchol.

* Mluvila jste o čokoládě. Pořád ji jíte?

Teď jsem jedla jenom zeleninu, abych nepřibrala. Dokonce jsem dva týdny před finále chodila každý den cvičit. Teď už dlouho nepůjdu! Už se vracím k čokoládě. Když jsem přijela z Varů, sedla jsem si k ledničce a snědla čtyři obří krajíce chleba se sádlem a se škvarkama. Už se nehlídám, takže zase trochu přiberu.

* Kde máte korunku a šerpu?

Korunku jsem nabídla k vydražení na dobročinné účely. Máma byla naštvaná, chtěla ji pro to zatím nenarozené dítě. Kdyby to byla dcera, tak by si s ní prý hrála na princeznu. Šerpu chci darovat babičce. Založila mi složku s výstřižky z novin a máma žárlí, protože ona žádnou nemá. Představuju si, jak nad tím budu v šedesáti sedět, stará a tlustá, a budu brečet, jak jsem byla hezká.

* Konečně jste to uznala. Že jste hezká!

Když jsem po rozchodu s přítelem doma brečela, tak máma říkala: Nebul, vždyť jsi teď misska! A bratr mi oznámil, že jsem blbá a ať se uklidním, že jsem nejhezčí! Možná mě o tom přesvědčí můj princ na bílém koni, až jednou přijede. Zatím tomu opravdu nevěřím.

AGÁTA HANYCHOVÁ

Narodila se 28. dubna 1985, jejím otcem je reklamní režisér Jiří Hanych, matkou známá herečka Veronika Žilková. Agáta studuje střední uměleckou školu - obor fotografie, produkce, režie, kamera, letos ji čeká maturita. Od třinácti příležitostně pracuje jako modelka. Před týdnem se stala II. vicemiss ČR pro rok 2005. Dva roky měla vztah s českým hokejistou amerického Detroitu Jiřím Hudlerem. Její poslední přítel, řidič záchranky, se s ní před pár dny rozešel.