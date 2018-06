Hanychová má obavy ze setkání svého přítele a Issy, hrozí konflikt

"Nestojím o to, aby se kluci potkali, Honza by Sámerovi asi rozbil ústa," obává se Hanychová. Zpěvák je totiž s modelkou v médiích nadále často rozebírán a spekulace o jejich vzájemných sympatiích, za kterými se hledají i neutuchající city, neberou konce. Nedávno byla do celé záležitosti vtažena dokonce i Agátina máma, herečka Veronika Žilková.

"Volali mi z nějakého plátku, že měl u nás Sámer strávit noc. Tak jsem zcela vážně řekla, že Sámer přijel kvůli mně a že ho mám schovaného pod postelí. Musím se tomu už smát," říká Žilková. I když je všem aktérům jasné, jak se věci mají a kde je pravda, není tak docela jasné, jak by dopadla konfrontace Issy a Brabce. Ti dva se totiž ještě nikdy nesetkali tváří v tvář.

Klubové patro, v němž bude pro pozvané hosty včetně českých celebrit jako je například Dara Rolins, Tereza Kerndlová, Leoš Mareš nebo Ondřej Brzobohatý připravena šéfkuchařem Tomášem Kněžem spousta pochoutek, je naštěstí dostatečně rozlehlé a pojme několik desítek lidí. Agátě proto nezbývá než doufat, že se kluci v davu nepotkají.

Zatím si modelka exkluzivně prohlédla jednu ze šaten, které budou kapele k dispozici a ochutnala antioxidační nápoj, který pijí známé hollywoodské hvězdy. Modelce ale příliš nešmakoval a mohla by ho prý pít možná jen ve spojení se šampaňským. Stopadesátičlenný tým kolem kapely mimochodem zabere veškeré šatny, které jsou v O2 areně k dispozici.

"Tohle je styčná šatna, kde budou mít hlavní zázemí. Nechybí v ní velká kožená sedací souprava, konferenční stolek, sprcha a toaleta a samozřejmě speciální občerstvení, které si kapela poručila. Také značkové šampaňské a především iontový nápoj z bobulí z amazonského deštného pralesa. Slyšel jsem o něm poprvé v životě a dalo mi trochu práce, než jsem se ho dopátral," říká mluvčí O2 areny Jan Tuna. Toho také napadlo nechat převléknout do členů kapely Black Eyed Peas čtyři kamarády, aby akci s předvedením šatny trochu oživil.

"Kluky jsem tam nečekala, bylo to ale vtipné. Dva z nich dobře znám, jsou to Tomášové Zástěra a Novotný, kteří prosluli pořadem Nekecej. Teď mimo jiné spolupracují s naší modelingovou agenturou a jezdí s našima holkama po akcích. Já o víkendu jedu na Moravu, mám akci v Přerově a v Olomouci a ještě pojedu fandit mému klukovi na motokrosové závody. Teď se dlouho kvůli špatnému počasí nejezdilo, tenhle závod už se ale musí odjet, i kdyby trakaře padaly. Na koncert budu spěchat rovnou ze závodu, doufám, že nepropásnu začátek," uzavírá Hanychová.