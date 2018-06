Hanychová: Láska s bývalým přítelem pokračuje. Usmířili se na horách

"Ano, vrátili jsme se k sobě, prostě jsme nemohli být bez sebe," vysvětluje Hanychová a potvrdila tak dohady, které se objevily poté, co se po delší době opět objevila po boku podnikatele na křtu desky Zdeňka Podhůrského v pražském Lucerna Music Baru. Konal se na apríla a Hanychová tvrdila, že i to, co vypadá jako návrat, je apríl. - Podrobnosti najdete zde

Milenci svůj návrat stvrdili definitivně o pár dní později, a to vskutku pompézně. Vyrazili totiž do Špindlerova Mlýna, kde strávili romantický víkend. A aby dokázali, že jsou skoro jako rodina, vzali s sebou i svého labradora Buddyho a ubytovali se ve Westendu, v hotelu rodinného typu.

Vedle romantiky ale nezapomněli ani na sport. Oba jsou vášniví snowboardisté, a tak využili posledních zbytků sněhu, aby si užili svého koníčka. Od snowboardování je neodradil ani déšť, po celodenním ježdění se totiž mohli oddávat příjemné relaxaci v hotelové vířivce. K ní patřilo i šampaňské. Co se pak dělo za zamčenými dveřmi, už ale diskrétní hotelový personál neprozradil.

Svatba? Až za deset let

Vztah Hanychové a Šíšy prý dojel na to, že se pár přestěhoval na venkov. "Byli jsme zvyklí na město, Marek na rozdíl ode mne nikdy na vesnici nebydlel. To přestěhování k tomu zkrátka přispělo, najednou jsme byli moc spolu, nikam jsme nechodili, nemohli jsme ani jeden volně dýchat. Mně bylo ale v baráku po Markově odchodu hrozně smutno," přiznává Hanychová. Teď prý bude všechno jinak. "Já i Marek budeme chodit za svými kamarády a nebudeme na sebe tak upnutí," říkají shodně.

Vážný krok, jako je svatba, zatím milenci rozhodně nechystají. Jediná svatba, která bude v brzké době na programu, je ta herečky Veroniky Žilkové. Přestože Agáta kdysi prohlásila, že se jednou s mámou budou brát ve stejný den, svatební šaty ještě neoblékne.

"Já svatbu plánuju až tak za deset let. A jestli na ni Marek nebude starej? No, nevím, bude mu pětačtyřicet," dodává s úsměvem modelka.