Hanychová je po bouračce samá modřina

Zatímco Mašlíková dostala na mokré vozovce smyk ve svém terénním voze, Hanychová vnímala kolizi ve vypůjčeném ferrari, které po smyku skončilo na střeše. "Ze Zlína mě vezl kamarád a ten byl v pohodě. Já ale nakonec taky, vyvázla jsem naštěstí jen s modřinama," líčí Hanychová. - čtěte Mašlíková nafotila své nohy a pak o ně málem přišla při autonehodě

Agáta Hanychová ukazuje modřiny

Stehno pravé nohy, které má modřinami doslova poseto, ukázala v krátkých šortkách hned dva dny po nehodě. Rozdávala totiž společně s hercem Miroslavem Hrabětem zdarma zmrzlinu dětem měřícím ne víc než 130 centimetrů v pražském Ovocném Světozoru. Mimochodem, byla pěkně naštvaná.

"Máma mi ještě od rána nepopřála ke Dni dětí. Dítě samozřejmě ještě jsem, alespoň v určitých chvílích," smála se Agáta. Jako malá prý dostávala k tomuto svátku vždy nějakou sladkost, třeba čokoládu. Na zmrzlinách, kterých první červnové odpoledne rozdala pěknou řádku, prý ale ulítává nejvíc. "Nejradši mám italskou zmrzlinu bacio, tu tady ale zatím nedělají, takže na ni musím vždy až do Itálie."

Točenou jahodovo-vanilkovou zmrzlinu dala s radostí i holčičce, která se jí představila jako Agáta. "Jéé, to je taky Agáta," vykřikla překvapeně Hanychová. "Bývalo to vzácné jméno, ale teď znám Agát už asi šest. S touhle sedm. Mně se to jméno líbí, a kdybych se tak nejmenovala já, určitě bych tak jednou pojmenovala svoji dceru. Takhle se bude jmenovat Anastázie. A když to bude kluk, dám mu jméno Kryštof."